Amerikai gyógyszerügyi hatóság: különleges vakcinákkal akár többször is lehet oltani

A Egyesült Államok gyógyszerügyi hatósága (FDA) engedélyezte, hogy az eddigi öt helyett akár hat oltást is beadjanak egy Pfizer-oltóanyagot tartalmazó üvegcséből – írja a CNN.

Az eddigi szabályozás szerint egy Pfizer-üvegcse tartalmából mindenhol öt oltást adtak be, most azonban az amerikai gyógyszerészek azt mondják, hogy ennél többet is ki lehet hozni egy üvegcséből.

A gyógyszerügynökség szerint ugyanis azokat a vakcinákat használva, amelyekben kisebb a holttér – és így kevesebb oltóanyag „Megy kárba" az egyes oltások közt –, akár 6 alkalommal is lehet oltani.

A CNN egészségügyi tudósítója ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy nem mindenhol lehet ezt megtenni, mivel a „standard" vakcinákat használva ez nem kivitelezhető.

Dr. Sanjay Gupta szerint a különleges vakcinák „Sok helyütt jelen vannak, de nem mindenhol".

A McKesson nevű, gyógyszerészeti eszközöket gyártó szerint a speciális vakcinák gyártása jelenleg is zajlik és dolgoznak azon, hogy mindenhol elérhetőek legyenek.