Brit tisztifőorvos-helyettes: A beoltott emberek is terjeszthetik a koronavírust

Elképzelhető, hogy a koronavírus elleni vakcinákkal beoltott emberek is tovább tudják adni a fertőzést másoknak, emiatt nekik is be kell tartaniuk a járványügyi szabályozásokat – nyilatkozta Jonathan Van-Tam, az Egyesült Királyság tisztifőorvos-helyettese a Sunday Telegraphnak. A professzor kiemelte,

egyelőre nem tudni azt, hogy a vakcinával a fertőzés átadásának gyakoriságát is lehet-e csökkenteni, és ha igen, akkor milyen mértékben.

Hozzátette, hogy a vakcinában lehet bízni, de az oltás mellett további eszközökkel is arra kell törekedni, hogy minél inkább csökkenjen a vírus terjedése.

Ha az oltást követően az emberek változtatnak a viselkedésükön, akkor tovább terjeszthetik a vírust. Ezáltal megakadályozzák a számok csökkenését és veszélynek teszik ki azokat, akiknek szintén szükségük van a vakcinára, de csak később kerülnek sorra az oltási kampányban – hívta fel a figyelmet az orvos.

Jonathan Van-Tam emellett arra is emlékeztetett, hogy sosem sikerült még olyan vakcinát kifejleszteni, amely 100 százalékos hatékonyságú volt,

emiatt a beoltottaknak is érdekében áll, hogy az oltás ellenére továbbra is óvatosak maradjanak.

A briteknél már a 80 év felettiek 75%-a megkapta az első oltást.