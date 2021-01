33 gyermeket mentettek meg emberkereskedőktől Dél-Kaliforniában

Egy FBI által szervezett akcióban 33 gyermeket mentettek meg emberkereskedőktől Dél-Karolina államban – írja a CNN.

A Lost Angels fedőnevű műveletet január 11-én indította el az FBI Los Angeles-i részlege. A 33 gyermek közül nyolcat szexuálisan is kihasználtak.

A FBI azt is közölte, hogy kettejük két alkalommal is ki kellett menteni, hozzátéve: az emberkereskedők gyakran erőszakkal. csalással vagy zsarolással gyakran ismételten behálózzák áldozataikat (sőt, még az is előfordul, hogy a korábbi áldozatok önként térnek vissza hozzájuk).

Ez az ártalmas ciklus rávilágít arra, hogy az áldozatoknak milyen nehézségekkel kell szembenézniük, illetve hogy a hatóságoknak is figyelniük kell arra, hogy ők ne térhessenek vissza a korábbi, bántalmazó helyzetükbe.

– közölte a nyomozóiroda, hozzátéve: gyakran az emberkereskedelem elszenvedői sem realizáljak, hogy áldozatokká váltak.

Az FBI közleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy az utóbbi években jóval több emberkereskedelmi üggyel találkoztak, mint azelőtt. Az áldozatoknak minden erőforrást és segítséget megadnak, amely a rendelkezésükre áll.

Eddig egy embert állítottak bíróság elé, ugyanakkor több személy után is nyomoznak az ügyben.