Elkapták a világ egyik legnagyobb drogkartelljének a vezetőjét

Az amszterdami Schipol repülőtéren pénteken letartóztatták Tse Chi Lopot, a The Company néven ismert távol-keleti drogkartell első emberét – írja a BBC. A kínai születésű, de kanadai állampolgárságú férfit egy 2019-es, ausztrál szövetségi rendőrség által kiadott Interpol-körözésre hivatkozva kapták el, a hollandok pedig Ausztráliának fogják kiadni is. Drogkartelljének – amely főleg szintetikus kábítószereket, de heroint is gyárt és forgalmaz – a gyanú szerint csak 2018-ban 17 milliárd dollár bevétele volt metamfetaminkereskedelemből, és meghatározó szereplője az évi 70 milliárd dolláros távol-keleti piacnak Japántól Kínán át Ausztráliáig és Új-Zélandig.

Tse Chi Lop letartóztatásával egy több mint tíz éve tartó nyomozássorozat, az Operation Kungur ért véget. Ebben több mint 20 ügynökség vett részt annak az Ausztráliának a vezetésével, ahol az országba áramló kábítószer 70 százalékának az útját irányítja a drogkartell.

Ami a szerepét illeti, az 57 éves Tse Chi Lop a kolumbiai Medellín-kartell néhai vezetőjéhez, Pablo Escobarhoz mérhető alakja a nemzetközi kábítószer-kereskedelemnek. 1998-ban drogcsempészet miatt az Egyesült Államokban, New Yorkban egyszer már elfogták, és bíróság elé állították. Ügyvédje egy beadványban leírta, hogy a szülei állandó gondozásra szorulnak, a 12 éves fia pedig tüdőbeteg. Ekkor Tse Chi Lop azt ígérte, ha szabadon engedik, éttermet nyit, és azt állította a bíróság előtt, hogy mélyen megbánta bűneit. Végül kilenc évet kapott, a nagyját Elktonban, Ohio államban töltötte le. 2006-os szabadulása után visszatért Kanadába – írta az Index 2019-ben a Reuters tényfeltáró riportja alapján. Azóta élt Makaón, Hongkongban és Tajvanon is. Éppen egy Kanadába tartó repülőgépre akart felszállni, amikor letartóztatták. Elfogását az ausztrál sajtó kikiáltotta az elmúlt 20 év legjelentősebb rendőrségi eredményének.