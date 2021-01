Titkolja a szerb elnök, hogy kitől szerzett százezer védőoltást

Szerbia a negyedik Európában, ha a lakosság átoltottságát vesszük figyelembe a teljes népességhez viszonyítva – mondta a szerb köztársasági elnök a Pannon RTV cikke szerint. Aleksandar Vučić arról is beszélt, hogy jelenleg lehetetlen a vakcina beszerzése a világpiacon. Szerinte amennyi oltással rendelkezik most az ország, figyelembe véve az oltás tempóját, az további 7-8 napra lesz elegendő. Aki megkapta az első oltást, nem kell aggódnia, lesz elegendő oltóanyaga, hogy a második, emlékeztető vakcinát is megkapja, amikor az szükséges.

Aleksandar Vučić megemlítette, egyeztetett valakivel, akinek a nevét nem árulhatja el, de ennek a beszélgetésnek köszönhetően további 100 ezer oltást tud beszerezni a meglévőkön kívül Szerbia.

A Bloomberg adatai szerint Szerbiában már több mint 148 ezer embert oltottak be a koronavírus ellen, ez lakosságarányosan 2,13 százalékot jelent.