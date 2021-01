Drágállják a Covid-teszteket az utazáshoz, hamisítani kezdték őket

A koronavírus-járvány enyhülni nem akaró hulláma, valamint az új vírusvariánsok terjedése miatt a világ számos kormánya negatív vírustesztekhez kötötte a beutazást, kötelezve a légitársaságokat, hogy csak negatív teszteredmény felmutatásával engedjék fel az utasokat a járatokra.

A legtöbb esetben 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatni, de van, ahol ennél frissebb eredményt követelnek meg.

Míg a legtöbb európai országban az állam finanszírozza az orrban és garatban turkálás kellemetlen élményével járó PCR-teszteket, nem mindenhol ilyen bőkezűek. Ha a járványügyi korlátozások ellenére is nagyon utazni akar az ember, sok esetben magánlaborokban kell elvégeztetni a tesztet. Magyarországon a teszt hatóságilag megszabott ára 19 500 forint, Hollandiában már 100 euró feletti a díja.

A Motherboard két olyan, neve elhallgatását kérő emberrel is beszélt, akik – elsősorban a spórolni vágyás miatt – PCR-tesztek hamisítására adták a fejüket, még annak tudatában is, hogy az okirathamisítás bűncselekménynek számít – vette észre a hvg.hu. Az egyik nemcsak magának, de egész baráti körének is hamisított negatív teszteket a Photoshop segítségével. A másik, neve elhallgatását kérő hamisító ennél jóval kevésbé kifinomult programot használt dél-európai utazásához: a Microsoft Paintet.

Egyikőjük sem erőltette meg magát, a trükk mindössze abban nyilvánult meg, hogy régebbi teszteknek átírták a dátumait.

A koronavírus-teszteket ellenőrző repülőtéri személyzet általában nem részesül semmilyen különleges képzésben a dokumentumok valódiságának megállapítására, és a legtöbb esetben csak a dátumra kíváncsiak, így nem is tudják mindig kiszűrni a gyanús dokumentumokat.

Az egyik nyilatkozó meg is jegyezte, hogy a reptéri hatóságoknak az sem tűnt fel, hogy a barátainak készített hamisítvány francia nyelvű volt, pedig a dátum alapján éppen Svédországban tartózkodtak.

A Motherboard meg is jegyezte, hogy a két nyilatkozó nincs egyedül. A múlt héten több mint negyvenen próbáltak hamisított teszteredményekkel belépni Horvátországba a szomszédos Bosznia-Hercegovinából, de nem tudták megtéveszteni a szemfüles határőröket, mindannyiukat őrizetbe vették. Januárban pedig egy Svájcban vakációzó 17 éves holland lány próbált kibújni a karanténkötelezettség alól azzal, hogy pozitív teszteredményét negatívra hamisította. A lányt még az előtt vették őrizetbe zürichi repülőtéren, hogy felszállt volna az Amszterdamba induló járatára.