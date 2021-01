Már az áramellátást is veszélyeztetik az iráni bitcoinbányák

Illegális „bitcoinbányákra” csapott le Irán. Az ország korábban támogatta a kriptovaluták termelését, emiatt azok gombamódra elszaporodtak, és az ország környezetét, illetve áramellátását veszélyeztetik – írja a Szabad Európa.

A síita ország az utóbbi időben meglehetősen szabad teret engedett a bitcoinbányászatnak. Tavaly nyáron a kormányzat hivatalosan is legalizálta a bitcoinbányászatot, sőt még azt is engedték, hogy a kriptobányászok közül néhányan államilag dotált energiával üzemeltessék a gépeiket.

Ezáltal itt olcsóbb és kevésbé kockázatos ezt a bizniszt folytatni, mint más országokban. Irán számára a bitcoin azért is volt jó eszköz, mert a kriptovaluta által

meg tudták kerülni a rájuk szabott gazdasági szankciókat is.

Nagyon úgy fest azonban, hogy az iráni „bitcoinláz” korszaka véget érhet. Ez pedig annak köszönhető, hogy az irániak engedékenysége miatt jónéhány „illegális kriptobánya” is megjelent az országban.

A jelenséget az is tetézte, hogy a járvány alatt gyors növekedésnek indult a bitcoin árfolyama.

Ráadásul a bitcoinipar fellendülése komoly hátrányokat is hozott Irán számára:

az elmúlt hetekben sűrű szmog lepte el iráni városait, valamint az áramszünetek is gyakorivá váltak.

Ez pedig elsősorban az energiaigényes kriptobányászatnak köszönhető. Ugyanakkor az is szerepet játszott a helyzet kialakulásában, hogy a hideg időjárás miatt hiány keletkezett fűtőanyagok terén, és ezáltal az erőművek rosszabb minőségű fűtőanyagot használtak az áram termeléséhez. Ezenfelül Iránban a tömegközlekedést is korlátozták a járvány miatt, így a személyautók nagyobb forgalma is hozzájárult a szmog terjedéséhez.

Így az iráni kormánynak meg kellett fontolnia, hogy véget vet a kriptovaluta-ipar terjedésének. Korábban, még a bitcoinipar legalizálása előtt az iráni hatóságok már zárattak be bányákat az országban, és most ugyanerre a lépésre kényszerülnek, mivel a szmog és az áramszünetek miatt egyre nagyobb az elégedetlenség az országban.

Január közepén már egy kiterjedt akcióba kezdtek a hatóságok, amivel egy óriási, több ezer gépből álló bitcoinfarmot leállíttattak, azon kívül pedig további

1620 illegális, kriptovalutával foglalkozó cégre csaptak le.

Ezeken kívül azonban még lehetnek további illegális bitcoinbányák, valamint a legális farmok továbbra is működnek az országban – kérdés persze, hogy meddig.