Fokozott lavinaveszély Kárpátalján

Mára is érvényes a fokozott lavinaveszélyre kiadott figyelmeztetés Kárpátalján, a hegyvidéki részeken – írta a Karpathir.com. Most a magas, harmadik fokozat van érvényben. Bár még csak közeleg január vége, ám már az idén is több életmentő bevetésen vannak túl a hegyimentő szolgálat tagjai.

Legutóbb egy eltévedt lembergi turistát kutattak fel, és hoztak le a hegyről.

A 25 éves férfinak, aki január 14-én tévedt el a Kárpátokban, amputálni kell a jobb lábujjait.

A leggyakoribb probléma, hogy az emberek alábecsülik a természet erejét, illetve rosszul mérik fel saját képességeiket.