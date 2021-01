Leállított több Trump elleni korrupciós pert a legfelsőbb bíróság

Leállított az amerikai legfelsőbb bíróság hétfőn több olyan pert Donald Trump ellen, amelyekben azzal vádolták meg a volt elnököt tagállamok, egy civilszervezet, szállodák és éttermek, hogy megsértette az alkotmány korrupcióellenes pontjait, mert hivatali idejére nem vált meg üzleti tulajdonaitól, egyebek között a washingtoni Fehér Ház közelében fekvő Trump Hoteltől – számolt be az MTI.

Az egyik keresetet még 2017-ben nyújtotta be Maryland állam és a szövetségi főváros önkormányzata, mert szerintük ütközik az elnök javadalmairól szóló alkotmányos előírásokba, ha az ő szállodájában bel- és külföldi politikusok, tisztségviselők szállnak meg fizetővendégként a kongresszus jóváhagyása nélkül. Pert indított ugyanezzel a váddal egy etikai normák betartását figyelő civil szervezet, valamint több étterem és szálloda is, amelyek – állításuk szerint – versenyhátrányba kerültek az elnök vállalkozásaival szemben. A szóban forgó szállóvendégek amiatt is választhatták Trump szállodáját más hotelek helyett, hogy ezzel keressék az elnök kegyeit – érveltek a felperesek.

A legfelsőbb bíróság nem csak törölte az alacsonyabb szintű bírósági döntéseket, hanem elrendelte ezeknek a bíróságoknak, hogy utasítsák el a perek tárgyalását, azzal az indoklással, hogy mivel Donald Trump már nincs hivatalban, vitathatóvá vált a befogadásuk. A legfelsőbb bíróság Trumpnak az ítéletek elleni fellebbezésével sem volt hajlandó foglalkozni.