Egy helyett két maszk lesz az új trend?

Ahogy felgyorsult az új koronavírus-variánsok terjedése, egyre több szakember javasolja hatékonyabb maszkok viselését. Az FFP2 maszk alternatívája lehet, ha a textilmaszk alá egy sebészi maszkot is felveszünk.

Amerikában Joe Biden beiktatási ünnepsége után került elő újra a téma, mert több résztvevő is, köztük a fiatal költő, Amanda Gorman és Pete Buttigieg korábbi demokrata elnökjelölt is dupla maszkban vett részt az eseményen. Dr. Anthony Fauci, az amerikai elnök egészségügyi főtanácsadója támogatja az ötletet, mivel egyértelmű, hogy több réteg nagyobb védelmet nyújt. Textilmaszkok esetében az Egészségügyi Világszervezet eddig is a háromrétegű megoldást javasolta.

AZ ÁTLAGOS TEXTILMASZK SEBÉSZI MASZKKAL EGYÜTT MEGFIZETHETŐ MEGOLDÁS LEHET A JÓVAL DRÁGÁBB FFP2 MASZK helyett, A HATÉKONYSÁGA IS MEGKÖZELÍTi A PROFI MASZKOKÉT, ABBAN AZ ESETBEN HA MEGFELELŐEN ILLESZKEDNEK AZ ARCHOZ.

Járványügyi szakemberek azonban kiemelik, hogy önmagában a szigorúbb maszkviselés nem nyújt elég védelmet, a gyakori kézmosás és a távolságtartás betartása továbbra is szükséges.

Az Index korábban megírta, hogy Ausztria a héten szigorított a szabályokon, és minden 14 éven alulinak kötelező az FFP2 maszk használata a szupermarketekben és a tömegközlekedésben. A vírusok 94 százalékát kiszűrő profi maszk átlagára 5 euró körül volt még a múlt héten, most azonban 59 euró centért megvásárolható a legtöbb élelmiszerboltban, rászorulóknak pedig ingyen biztosított FFP2 maszkot az osztrák kormány. Bajorországban hasonló intézkedéseket már korábban bevezettek, Németország és Franciaország is a maszkhasználat szigorítását tervezi.

Kérdeztük az Operatív Törzset, hogy tervezi-e a maszkviselési szabályok változtatását, de múlt péntek óta nem érkezett válasz.