Külhoni magyar fiatalok nyerték el a jó tanuló, jó sportoló díjat

Felszívja az Orbán-kormány a határontúli tehetségeket, jönnek a jó tanulók és a jó sportolók - írta a pályázat kiírásakor az Index is. Most kihirdették a nyerteseket, tizenkilenc külhoni magyar fiatal nyerte el a Jó tanuló, jó sportoló címet. A Nemzetpolitikai államtitkárság a Külhoni Magyarok YouTube-csatornán élőben közvetített eseményén Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár felidézte, hogy a program célja volt megtalálni és bemutatni azokat a külhoni fiatalokat, akik a tanulás mellett valamely sportágban is kiemelkedő teljesítményt értek el, ezáltal példaként szolgálhatnak saját közösségük és az összmagyarság számára.

Az államtitkár ismertetése szerint 247 külhoni magyar fiatal nyújtotta be a jelentkezését, Erdélyből 159-en, a Vajdaságból 40-en, Felvidékről 36-an, Kárpátaljáról nyolcan, Horvátországból és Muravidékről két-két pályázat, illetve jelölés érkezett.

A pályázók között a legnépszerűbb sportág a labdarúgás volt, de sokan jelentkeztek a sí, a tenisz, az atlétika, a jégkorong, az úszás és a karate területén elért kiváló eredményekkel is.

Az államtitkár közölte: a pályázatok rendkívül magas számára tekintettel úgy döntöttek, hogy egy régióból nemcsak egy, hanem több nyertest is hirdetnek, akik 100-100 ezer forint értékű nyereményben részesülnek. Összesen tizenkilenc pályázó nyert: öt erdélyi, négy felvidéki, négy vajdasági, négy kárpátaljai, egy muravidéki és egy horvátországi fiatal. A legfiatalabb nyertes 9, a legidősebb 19 éves.