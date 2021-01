Az orosz hatóságok razziát tartottak a jelenleg fogságban lévő Alekeszej Navalnij ellenzéki aktivista moszkvai lakásában, felesége és szövetségesei otthonában, az általa alapított, a Vlagyimir Putyin orosz elnöknek tulajdonított fekete-tengeri kastélyról szóló videót készítő Korrupcióellenes Alapítvány (FBK) irodáiban, valamint a YouTube-videók készítésére szolgáló Navalnij Live nevet viselő stúdióban.

Az alábbi felvételen éppen a stúdióba hatolnak be az orosz hatóságok.

Сотрудники спецподразделений выламывают дверь в студию «Навальный Live». pic.twitter.com/ATyp8teTYZ — baza (@bazabazon) January 27, 2021

Ljubov Szobol, Navalnij ügyvédje épp a helyszínen volt, így dokumentálta is, ahogy behatolnak a rendőrök és orra elé nyomják a házkutatási parancsot.

Обыск в студии https://t.co/J80vEGqcAH — Соболь Любовь (@SobolLubov) January 27, 2021

A házkutatásokat a koronavírus-járvány miatti korlátozások megsértésével indokolták, a hatóságok olyan adathordozókat keresnek, amelyek bizonyítják: Navalnij szövetségesei részvételre buzdították az embereket a múlt hét szombati tüntetésen.

Az FBK irodájának házkutatására egy tucat rendőr érkezett, az erről készült felvételt már meg is zenésítették.

Ну и как обычно, вы ждали pic.twitter.com/TucG2H62Vf — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Ivan Zsdanov, az alapítvány vezetője a Twitteren tudatta, hogy Navalnij moszkvai lakásához – ahol jelenleg a testvére, Oleg él – sem egy-két rendőr szállt ki. Miután elkezdték a lakás ajtaját feltörni, Oleget otthon találták, majd őrizetbe vették, de egyelőre nem tudni, milyen indokkal – írja a newsru.com. A lakásban pedig elkezdték egy széf feltörését – tette hozzá Zsdanov.

Oleg egyébként öt évet ült börtönben, miután elítélték az úgynevezett Yves Rocher-ügyben, melyben a Navalnij-fivéreket sikkasztással vádolták meg. Alekszej felfüggesztett szabadságvesztést kapott, Oleg letöltendőt. Az ellenzéki aktivistát ennek a 2014-re visszamenő ügynek a kapcsán vették őrizetbe a moszkvai Seremetyjevo repülőtéren, miután visszatért Németországból, ahol augusztusi megmérgezését követően lábadozott. Az ellenzéki szerint a gyilkosságkísérletet az orosz titkosszolgálat hajtotta végre az orosz elnök utasítására.

Az FBK vezetője beszámolt arról is, hogy az Julija Navalnajának, az ellenzéki feleségének a lakásánál is megjelentek a hatóságok, a lakásajtót ugyancsak elkezdték feltörni, miközben leragasztották a kukucskálólyukat és videós kapucsengő kameráját. Navalnaja azonnal hívta az ügyvédjét, de a rendőrök – Zsdanov közlése szerint – 15 percet sem bírtak várni. A lakásba végül erőszakkal hatoltak be, az ügyvédet pedig nem engedték beszélni Navalnajával.

У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

A szombati tüntetés előtt kilenc napra letartóztatott Kira Jarmist, Navalnij szóvivőjét hazavitték a rendőrök a házkutatás lefolytatásához, mert a hatályos törvények szerint üres lakást nem lehet csak úgy átkutatni – írja a meduza.io. Értesülések szerint az FBK egyik, tíz napra elzárt munkatársát, Georgij Alburovot is ugyanígy hazatessékelték, bár az alábbi videón állítólag az ő otthonának a feltörése látható. Nem úgy tűnik, hogy a rendőrök bekopogtak volna, pedig volt otthon valaki.

Navalnij szövetségesei vélhetően már megszokták a hatósági intézkedéseket. Anasztaszija Vasziljeva, a Doktorok Szövetsége szakszervezet vezetőjénél is megjelentek házkutatás céljával a hatóságok, a doktornő pedig Beethovent játszott zongorán nekik.

A Baza nevű Telegram-csatorna információi szerint a hatóságok a Korrupcióellenes Alapítvány minden képviselőjénél házkutatást terveznek tartani. Ez alól Ljubov Szobol sem képez kivételt, valamiért egy tévékamerával kutatták át az otthonát.

Вот так проходит обыск дома у Любови @SobolLubov. Процесс снимают на огромную камеру. Ждите кадры на главных телеканалах страны 🎥 pic.twitter.com/yBwmeUx6cI — Воронин Владимир (@vb_voronin) January 27, 2021

Január 23-án Oroszország mintegy 100 városában tüntettek Navalnij mellett, bár az indulatokat nem feltétlenül csak az ellenzéki iránti szimpátia korbácsolhatta fel, hanem a Putyin állítólagos kastélyáról szóló videó is. A tüntetéseken Navalnij szabadon bocsátását mellett Putyin lemondását is követelték. Navalnijék vasárnapra újabb tüntetést hívtak össze, ugyanabban a formátumban, mint az első alkalommal. A házkutatásoknak vélhetően ehhez is köze van.

