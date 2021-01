Ki az a dr. Fauci?

Az alacsony termetű, általában visszahúzódó természetű, de az igazat keményen megmondó, olasz felmenőkkel rendelkező, és az idén már 80 éves dr. Anthony Fauci 40 éve két állást tölt be egyszerre.

Hét elnököt szolgált eddig

Ismertebb munkakörében az amerikai elnök, illetve elnökök egészségügyi főtanácsadója, egészen Ronald Reagantől napjainkig. Ebben a munkakörében Joe Biden is igényt tart rá, amit beiktatásakor meg is erősített, ellentétben az országos tisztifőorvos, Jerome Adams szolgálataival, akinek menesztése Biden első dolga volt.

Dr. Fauci azonban marad, annál is inkább, mivel Biden korábbi főnöke, az USA 44. elnöke, Barack Obama is alkalmazta Fauci doktort ilyen minőségben, és nagyra is tartotta tudását és szolgálatait. Fauci ezért 2008-ban az egyik legmagasabb amerikai kitüntetést is elnyerte az akkori elnöktől, a Presidential Medal of Freedomot. Erre a kitüntetésre akkor méltó valaki, ha „különlegesen tiszteletre méltó módon járul hozzá az Egyesült Államok biztonságához, nemzeti érdekeihez, a világbékéhez, kulturális vagy egyéb jelentős közszolgálati, netán privát tevékenységével”.

Az angolt jellegzetes New York-i olasz dialektussal beszélő, olasz felmenőkkel rendelkező férfi főállásban azonban a nem kevésbe elismert NIH, vagyis az USA Nemzeti Egészségügyi Intézetének allergiával és fertőző betegségekkel foglalkozó szárnyának (NIAID) igazgatója, – ezt a tisztséget 1984 óta tölti be. Nem jellemző rá tehát a gyakori munkahelyváltás, hiszen 1968-ban csatlakozott az NIH-hez, sőt, már akkor is a Nemzeti Allergológiai és Fertőző Betegségek Intézetének munkatársaként dolgozott, tehát még az NIH-en belül sem váltott intézetet.

Tudományos munkatársként kezdte, majd 1974-től a Klinikai Élettani Részleg vezetője lett, 1980-tól az Immunregulációs Labor vezetését bízták rá, majd 84-től az egész intézetet, amit a mai napig irányít. Ez idő alatt számos alkalommal kérték fel a teljes NIH vezetésére, ezt azonban minden alkalommal visszautasította, megmaradt az Allergológiai és Fertőző Betegségek Intézetének vezetése mellett.

Az egyik legtöbbet idézett tudós

Fauci most ismét a címlapokra került, amikor egy helyett két maszk használatát javasolta az amerikai lakosságnak. Ő az, akihez a hivatalban lévő elnökök segítségért fordulnak, ha krízishelyzet lép fel, legyen az AIDS, ebola, sertésinfluenza, vagy, mint éppen most, az új típusú koronavírus. Ő az, aki a WHO-val koordinál, a médiát, vagy éppen az amerikai honatyákat tájékoztatja. Őt hívták segítségül a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után is, hogy fejlessze ki a biológiai fegyverek elleni védekezés gyógyszereit és vakcináit. Tudományos munkájának eredményeit hosszú oldalakon lehetne sorolni, de talán elég róla annyit tudni, hogy a világszerte, így Magyarországon is, a tudományos eredmények számszerűsítésére leginkább használt és elfogadott Institute for Scientific Information adatai szerint 1982 és 2003 között dr. Fauci az egész világon a 13. legtöbbet idézett tudós volt, nemcsak az orvostudományok, hanem valamennyi tudományág vonatkozásában.

Fő területe pályája korábbi időszakában az autoimmun, különös tekintettel reumatológiai betegségek kutatása volt, amiért többek között a Stanford Egyetem díját is elnyerte, majd a későbbiekben a HIV és az AIDS megértése és megelőzése elleni harc vált a szenvedélyévé. A koronavírus-járvány során az általa vezetett intézet részt vállalt a vakcinafejlesztésben, a Moderna vállalattal együttműködésben.

A vakcinatagadás ellen megy

Fauci doktor világszerte több mint 30 intézmény tiszteletbeli, illetve vendégprofesszora. Tudományos munkája mellett legalább ennyire fontos ismeretterjesztő tevékenysége, aktívan kampányol például az újabban egyre inkább, például hollywoodi sztárok között terjedő tudomány- és vakcinatagadás ellen is, melynek következtében korábban már legyőzöttnek hitt betegségek, mint például a kanyaró, aggasztó mértékben terjednek az Egyesült Államokban.

A New York Timesnak ma adott interjúja szerint öt évtizedet felölelő pályafutásának legnehezebb éve a tavalyi volt, amit sokak a koronavírus-járvánnyal, mások Donald Trump szolgálatával magyaráztak, de Fauci nem indokolta meg, melyikre gondolt. A FOX Newsnak adott nyilatkozatában arról is kérdezték, melyik elnökkel dolgozott legszívesebben, és a legkevésbé szívesen, de erre a választ úriember módjára mosolyogva utasította vissza. Annyit azért egy másik interjúban elmondott, hogy 2020-ban a Covid-járványt politikai ügyként kezelőktől több halálos fenyegetést kapott ő maga, de a családja is.

Amerikában szinte mindenkinek családtag

Anthony Fauci Amerikában szinte minden háztartásban családtagnak számít, amit számtalan internetes mém is bizonyít. Amikor megkérdezték, hogy melyik színésztől látna szívesen saját magáról szóló paródiát, gondolkodás nélkül Brad Pittet választotta. Ez a kívánsága meg is valósult, és az egyik legnézettebb amerikai show-ban, a Saturday Night Live-ban nyújtott Fauci-paródiájáért Brad Pittet később Emmy-díjra is jelölték.

(Borítókép: Chip Somodevilla / Getty Images Hungary)