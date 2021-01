Zaklatással gyanúsítják az ENSZ egyik különmegbízottját

Felfüggesztette megbízatásából a zaklatással gyanúsított Fabrizio Hochschild-Drummond technológiai ügyekben illetékes különmegbízottat az ENSZ csütörtökön, amíg folyik ellene a vizsgálat − adta hírül az MTI.

António Guterres nagyon komolyan veszi a zaklatást, a hatalommal való visszaélést, a diszkriminációt és a szexuális zaklatást

− közölte az ENSZ-főtitkár szóvivője. Stéphane Dujarric elmondta, a chilei származású Hochschild-Drummondot felfüggesztették a vizsgálatok időtartamára. A szóvivő nem említette, hogy pontosan mivel vádolják a nemrég kinevezett különmegbízottat, azonban hangsúlyozta, hogy az ENSZ főtitkára, Antonio Guterres haladéktalanul intézkedni fog, és levonja a következtetéseket, amint egyértelművé válik Hochschild-Drummond állítólagos szabályszegése. Fabrizio Hochschild-Drummond évtizedek óta szolgál az ENSZ-nél, tisztségeket töltött be Szudánban, Boszniában, Genfben, New Yorkban és Izraelben is.