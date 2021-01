Horvátországban hétfőtől újra járhatnak iskolába az általános iskolák felső tagozatos osztályai, és engedélyezik a szabadtéri sportolást is – jelentette be csütörtökön Davor Božinović belügyminiszter, hozzátéve, hogy amennyiben romlanak a járványügyi mutatók, újból szigorításokat vezethetnek be.

A jelenléti oktatás január 18-án kezdődött meg az elemi iskolák alsó tagozatos osztályai és az érettségizők számára, és azóta nem romlott a járványkép, ezért a felső tagozatosok is visszatérhetnek az iskolapadba

− idézi az MTI a miniszter bejelentését. Nem nyithatnak ki azonban az edzőtermek és a sportközpontok. Kivételt képeznek az uszodák és az érintkezés nélküli sportok zárt térben. Nem használhatók a közös helyiségek, mint az öltözők vagy a zuhanyzók. A korlátozások február 15-ig lesznek érvényben, akkor a kormány ismét felülvizsgálja az intézkedéseket.

A szlovén kormány szigorított

Szlovéniában szigorítottak a járványügyi szabályokon abban a két régióban a kilencből, amelyben néhány nappal korábban enyhítéseket vezetett be. A két érintett régióban nemcsak az üzleteknek és a szolgáltatásoknak kell ismét bezárniuk, hétfőtől az iskoláknak is újra online oktatásra kell átállniuk, és bezárnak az óvodák.