Meghosszabbították a korlátozásokat Lengyelországban

Lengyelországban február 14-ig meghosszabbítják a korlátozásokat, de a bevásárlóközpontok és kulturális létesítmények újranyitását február elsejétől engedélyezik − jelentette be Adam Niedzielski egészségügyi miniszter csütörtökön.

Eddig csak a gyógyszertárak, az élelmiszerboltok és a zöldségesek tarthattak nyitva. A miniszter jelezte, hogy eltörlik az idősek vásárlási sávját is. Az általános iskolák első, második és harmadik osztályos tanulói továbbra is a hagyományos oktatási rendben látogathatják az iskolákat, míg a nagyobb gyerekeket digitális formában oktatják. Az ellenzéki pártok és az üzleti élet vezetői csütörtökön azt követelték, hogy február 1-jétől a hotelek, az éttermek, a szórakozóhelyek, valamint a kulturális és sportlétesítmények is megnyithassák kapuikat, ha követik a higiéniai előírásokat.

Lengyelországban eddig több mint egymillió adag oltóanyag fogyott el, és mintegy 150 ezren kapták meg a második oltást a koronavírus ellen.

Március végéig az összes oltási időpont betelt: addig több mint hárommillió ember kaphatja meg a vakcinát. Egyelőre ennél több személyt oltóanyaghiány miatt nem regisztrálnak.