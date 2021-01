Szlovákiában fontolóra vették az anális tesztek alkalmazását

A 79 éves férfi több krónikus megbetegedésben is szenvedett.

Szlovákiában már fontolóra vették az ország vezetői a Kínában használatos, anális koronavírustesztek beszerzését és alkalmazását – írta a Paraméter felvidéki magyar hírportál.

Néhány országban már használják azokat az antigén Covid-gyorsteszteket, amelyeknél nem a felső légutakból, hanem a végbélnyílásból vett törletet tesztelik le. A múlt év végén

az anális tesztek használhatóságát kínai tudósok elemezték kórházban lábadozó COVID-betegek segítségével.

A vizsgálat eredményeit a Future Microbiology című szaklapban közölték le. Tanulmányukban kifejtik, hogy

két páciensnél a garatból vett törlet negatív lett, azonban az anális törlettel vett minta pozitív volt,

így ezt a fajta tesztelést optimálisnak tartják, ám használatát a kórházban kezelt páciensek hazabocsátása előtt ajánlják.

Fontos tudni, hogy ezt a fajta antigén gyorstesztet normális esetben a páciens székletén alkalmazzák, és csak akkor van szükség a törletvételre, ha az előbbi valamiért nem megoldható.

Egy szerdai sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva Igor Matovič miniszterelnök és Marek Krajčí egészségügyi miniszter is kifejtette véleményét a székletmintás gyorstesztekről, és elmondták, hogy fontolóra vették az ilyen tesztek beszerzését.

Érdekesség, hogy ez a székletből vett mintát használó gyorsteszt két nappal hamarabb képes a koronavírus azonosítására, mint a PCR-teszt. Hátránya pedig az, hogy rendkívül hosszú ideig, akár a megfertőződéstől számított hat hétig is kimutatja a vírus jelenlétét. Ez azt jelenti, hogy a széklettesztelés fertőzöttként azonosítana olyan embereket is, akik már nem betegek, és nem is jelentenek veszélyt senkire

– mondta Igor Matovič, aki arról is beszélt, hogy ha a szlovák Tartalékalap a jövőben be is szerez hasonló gyorsteszteket, azok tömeges használata nincs tervben.