Tanzánia elnöke szerint a vakcinák veszélyesek

Tanzánia elnöke, John Magufuli arra figyelmeztette országa lakosságát, hogy a koronavírus elleni vakcinák veszélyesek lehetnek – írja az Aljazeera.

Az államfő arra bíztatta az embereket, hogy az oltás helyett inkább „hagyományos módszerekkel" – például gőzinhalálással – védekezzenek a fertőzés ellen.

Az oltások veszélyesek. Ha a fehérek valóban ki tudnának fejleszteni vakcinákat, akkor az AIDS-re, a tuberkolózisra, a maláriára és a rákra is kifejlesztettek volna már egy-egy vakcinát.

– mondta szerdai beszédében az elnök.

Az államfő emellett arra biztatta az egészségügyi minisztériumot, hogy legyenek óvatosak a külföldön kifejlesztett oltásokkal.

Egy anonimitást kérő tanzániai mikrobiológus viszont úgy nyilatkozott, hogy

szerinte az elnök felszólalása az, ami veszélyes,

mivel az általa megfogalmazottak hátráltatják azt a több évtizedes küzdelmet, amelyet az országban a megelőzhető betegségek ellen vívnak. „A tagadás, a hamis információk és a tétlenség szükségtelen veszélybe sodorják az állampolgárokat, és akár súlyos betegséget vagy halált is eredményezhetnek a koronavírus miatt" – mondta.

Az elnök beszédére azt követően került sor, hogy az állam katolikus egyháza egy körlevelében a koronavírusos esetszámok növekedésére figyelmeztetett. Azt írták: míg korábban heti egy vagy rekviemet kellett mondani a városi templomokban, azzal szemben most már majdnem naponta kell megemlékezni újabb és újabb áldozatokról.

Ez vélhetően annak is köszönhető, hogy Tanzániában nem vezettek be korlátozásokat a járvány kitörése miatt, valamint több, mint fél éve nem tettek közzé adatokat a fertőzöttek és az elhunytak számáról. Az elnök már korábban is szkeptikusan nyilatkozott a járványról, megkérdőjelezte a tesztek működőképességét, és felfüggesztette az ország egészségügyi laborjának vezetőjét is felfüggesztette.

Júniusban pedig, amikor a járvány első hulláma alábbhagyott az országban azt állította, hogy mindez