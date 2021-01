Ultraortodox lázongás fenyegeti Netanjahu újraválasztását

December 22-én bukott meg Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kormánya, azóta pedig az újraválasztási esélyek tartják lázban az országot. A megszakítás nélkül 12 éve regnáló kormányfő helyzete egyre kényelmetlenebb, ugyanis az AP News szerint a járványhelyzet nyomán meghatározott politikai ambíciói éles szembenállásba kerültek ultraortodox szövetségeseinek nézeteivel.

Netanjahu az egyik legmasszívabb oltakozási akciót indította meg az országban, aminek eredményeképp Izraelben volt az oltások beadásának üteme a leggyorsabb világszinten. A koronavírus terjedésének üteme azonban továbbra is igen gyors (körülbelül nyolcezer új esetet regisztrálnak naponta), amihez nagyban hozzájárul, hogy az ultraortodox zsidó közösségek részéről heves ellenállás fogadta a járványügyi korlátozásokat és a vakcinációt – erőszakba is torkolló tiltakozásokat tartanak. Emellett nyitva tartják az iskolákat, tele vannak a zsinagógák, s továbbra is nagy létszámmal tartanak esküvőket, temetéseket. Egyes berkekben még egészen elvadult összeesküvés-elméletek is helyet kapnak, egy népszerű rabbi szerint például homoszexualitást okoz a vakcina.

Benjamin Netanjahu számára ez a helyzet több mint kínos, mivel a márciusban esedékes új választáson való sikeres szerepléséhez várhatóan továbbra is támaszkodnia kellene ultraortodox szövetségeseire. Ezt azonban jócskán megnehezíti az a célkitűzése, hogy minél gyorsabban elérje a megfelelő mértékű átoltottságot az országban, ezáltal sikeres küzdelmet tudjon magáénak a koronavírus-pandémia ellen. Márpedig ha elveszíti a parlamenti többséget, várhatóan azt is jelenti, hogy az ellene folyó korrupciós vádak alóli mentessége is elvész.

A kormányfő abban reménykedik, hogy a pandémia sikeres feltartóztatása és a gazdaság újranyitása esetén előbb-utóbb ez a konfliktus is „elfelejtődhet”, ennek sikere azonban jelenleg kétséges.