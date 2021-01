Négymillió amerikai veszítheti el a munkáját, jön az 1900 milliárd dolláros csomag

Joe Biden amerikai elnök pénteken megerősítette, hogy akár republikánus támogatás nélkül is véghezviszi gazdasági programját, amelyre a koronavírus okozta járvány káros hatásainak ellensúlyozása érdekében van szükség.

A kongresszusnak azonnal cselekednie kell az 1900 milliárd dolláros csomagterv ügyében, ráadásul a legtöbb gazdasági szakember úgy véli, hogy még ennél is több pénzre van szükség - jelentette ki újságíróknak adott nyilatkozatában a Fehér Házban. Most kell cselekednünk. A közgazdászok körében általános az egyetértés... hogy ez kivételes pillanat, és a nem cselekvésnek nagy az ára... Az idei évet négymillióval kevesebb munkahellyel fejezhetjük be – mondta.

Azt később tette hozzá, hogy a támogatások elfogadását akarja... a republikánusok hozzájárulásával, ha ezt megkapja, de a csomagnak nélkülük is át kell mennie.

A demokraták a jövő héten teszik meg az első lépéseket az amerikaiakat és a gazdaságukat támogató program elfogadása érdekében.

Előzetes szakértői becslések szerint a tervezett 1900 milliárd dolláros gazdasági csomag nyomán a következő három évben mintegy 5 százalékkal nőhet az amerikai bruttó hazai termék (GDP) - közölte Gita Gopinath, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezető közgazdásza. A javaslat elfogadása esetén idén 5,1 százalékkal nőhetne az amerikai gazdaság, amiből 1,25 százalék lenne tisztán az intézkedés hatásának betudható.

A terv értelmében ebből a pénzből finanszíroznák a nemzeti oltási programot, valamint sok alacsony jövedelmű amerikai 1400 dolláros értékű csekket kapna.