A Qanon-sámán megsértődött Donald Trumpra, és már tanúskodni akar ellene

A Capitolium ostromának egyik legfeltűnőbb résztvevője a Qanon-sámán, polgári nevén: Jacob Anthony Chansley volt, aki a halálos áldozatokat követelő zavargások közepette félmeztelenül, lándzsával a kezében, festett arccal, bölényszarvasprém-sapkában jelent meg a Trump-párti tüntetők között.

Az összeesküvéselmélet-hívő férfiról korábban már írtunk egy portrét, most pedig a CBS News már arról számol be, hogy „hatalmasat csalódott” egykori bálványában, Donald Trumpban, aki nem adott neki elnöki kegyelmet. Olyannyira, hogy már tanúskodni is hajlandó lenne a volt elnök ellen induló elmozdítási (impeachment) eljárásban.

Donald Trump a hivatalban töltött utolsó napján, január 19-én elnöki kegyelmet adott száz embernek, de a Capitoliumot ostromló sámán nem volt köztük annak ellenére, hogy a férfi ügyvédje arra hivatkozott, hogy a Qanon-sámán csak Donald Trump utasításait követte, amikor betört a Capitoliumba. Egyébként önként adta fel magát az FBI-nak.