Erdélyben is megjelent a koronavírus új, brit törzse

Tíz újabb betegnél mutatták ki a koronavírus új, Nagy-Britanniából származó mutációját, két minta ráadásul kolozsvári páciensektől származik - adta hírül a főtér.ro.



A Slap úgy értesült, hogy egy Kovászna és egy Szilágy megyei érintettről van szó, akik jelenleg Kolozsváron élnek. A többi 8 esetből 6 bukaresti 2 pedig Vâlcea megyei.

A kolozsvári székhelyű lap emlékeztett: az utóbbi időszakban az ország 7 régiójában gyűjtött 79 mintát elemeztek, hogy kiderítsék, közülük hány megbetegedést okozott az egyre aggasztóbb új törzs. A brit verzió most 79-ből 10 esetben is jelen volt, ami azt jelenti, hogy az új törzs előfordulási gyakorisága 12,6%, ez pedig igazolja, hogy ez a változat sokkal fertőzőbb, mint az eredeti. A román közegészségügyi szakemberek attól tartanak: amennyiben ez így megy tovább, hamarosan ez lehet a domináns törzs Romániában is.





Romániában mindössze három olyan laboratórium van, ahol a mutáns törzs kimutatható, ezért a helyi szakemberek szerint az adatok csak a jéghegy csúcsát jelentik. Az új törzs – többek között – a vírus úgynevezett tüskefehérjéjén mutálódott. A kórokozó ennek segítségével jut be az emberi sejtbe – az új törzs így mintegy 70 százalékkal fertőzőbb, mint az „őse”. A jó hír, hogy az eddigi publikációk szerint a mutáns nem okoz súlyosabb tüneteket, mint a vuhani koronavírus.