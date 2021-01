Megjelent a koronavírus új változata Koszovóban és Montenegróban is

Koszovóban és Montenegróban is megjelent a koronavírus decemberben Nagy-Britanniában azonosított új változata – írta az MTI az országok vezető járványügyi szakértőinek közlése alapján. Armend Zemaj koszovói megbízott egészségügyi miniszter péntek esti pristinai sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a koszovói közegészségügyi intézet Berlinbe küldött 35 mintát, amelyek közül háromról derült ki, hogy a koronavírus brit mutációjáról van szó.

Igor Galic, a montenegrói közegészségügyi intézet vezetője szintén arról beszélt, hogy berlini vizsgálatokkal igyekeznek megerősíteni az új változat megjelenését az Adria-parti országban. Mint mondta, egyelőre csak azt gyanítják, hogy a koronavírus brit változatáról van szó, eredményt a jövő hétre várnak. Kiemelte:

az új változat gyorsabban terjed, de nem halálosabb.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma szombatra Szerbiában 1717-tel 392 354-re, Koszovóban 342-vel 59 646-ra, Észak-Macedóniában 302-vel 92 206-ra, Montenegróban 539-cel 60 827-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 303-mal 121 499-re növekedett. A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 18-cal 3983-ra, Koszovóban öttel 1487-re, Észak-Macedóniában tízzel 2841-re, Montenegróban szintén tízzel 800-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig hússzal 4611-re nőtt.

Közben Erdélyben tíz újabb betegnél is kimutatták a koronavírus új mutációját, két minta ráadásul kolozsvári páciensektől származik. A koronavírus brit változata egyébként tavaly októberben jelent meg először. Magyarországon pedig január 13-án számolt be az operatív törzs arról, hogy itthon is kimutatták a vírusvariánst.