Bécsben is betelt a pohár: tüntetés az osztrák fővárosban

A budapestivel egy időben Bécsben is tüntetést szerveztek a koronavírus miatti szigorú korlátozások lazítása érdekében. A Kurier beszámolója szerint az osztrák szélsőjobboldali párt, az FPÖ szervezte az eseményt, ami békés imádkozásnak indult, végül ezernél is többen összegyűltek, és a rendőrökkel is összecsaptak. Sérültekről egyelőre nem számoltak be, a rendőrség gyorsan úrrá lett a helyzeten.

A Kurier tudósítása alapján a Volksgartennél gyűlt össze mintegy 60 ember, aki az Úr imádságát mondogatta békésen. Szépen lassan aztán egyre többen lettek, dél körül már ezernél is többen, és a Miatyánk helyett „Mi vagyunk a nép” és a „Kurznak mennie kell” rigmusokat skandálták. A tüntető tömeg Sebastian Kurz kancellár távozását követelte, valamint a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozások enyhítését.

A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, és az emberektől távolságtartást és maszkviselést kért. Helyszíni beszámolók szerint egy rövid összetűzés is kialakult a demonstráció résztvevői és a rendfenntartók között, de a rendőrség 15 percen belül úrrá lett a helyzeten.

A Bécsi Főegyházmegye már korábban figyelmeztetett a „keresztény felvonulásnak álcázott tüntetésre”, amelyet a vallásszabadsággal való visszaélésnek nevezett.

A hétvégére egyébként 17 demonstrációt regisztráltak Bécsben, ebből 15-öt már pénteken betiltottak. Az osztrák szélsőjobboldali párt, az FPÖ ezután bejelentette, hogy demonstrációt szervez a demonstrációk tilalma ellen – ezt is betiltotta a hatóság. A rendőrség indoklása minden esetben a „jelentős jogsértés” volt, ugyanis a koronavírus-járvány miatt Bécsben is tilos a rendezvények tartása. A tüntetők büntetése akár 720 euró is lehet.

Az aggasztó fejlemények ellenére minden kormánykritikust a körültekintésre szólítunk fel – írta az FPÖ elnöke, Herbert Kickl közösségi oldalán.

