Meghalt a bukaresti kórháztűzből kimenekített egyik beteg

Elhunyt egy beteg, akit a múlt héten kigyulladt bukaresti Matei Balș Járványkórházból menekítettek ki, ráadásul a román egészségügyi minisztérium összekeverte az áldozatokat. Először egy 58 éves, égési sérüléseket is szenvedett nő haláláról számoltak be, ám később kiderült, hogy egy 70 éves férfi az áldozat, aki nem is sérült meg a tűzben.

A román főváros, sőt, egész Románia elitintézményének számító kórház koronavírusos betegeket kezelő osztályán péntek hajnalban csaptak fel a lángok. A legtöbb pácienst sikerült időben kihozni az épületből, de a tűz eloltása után az egyik kórteremben három beteg maradványaira bukkantak rá, egy holttestet pedig az egyik mosdóban találtak meg. Egy további beteget megpróbáltak újraéleszteni, de már nem tudtak segíteni rajta.

Az eset miatt négy ápolót és egy karbantartót hallgattak ki a nyomozók, de annyi bizonyos, hogy nem őket vádolják, sőt.

Az ápolónők, akik elsőként szembesültek a tűzzel, rendkívül gyorsan reagáltak, egyiküknek még ahhoz is volt lélekjelenléte, hogy kikapcsolja az oxigénellátást. Ha ezt nem tette volna meg, robbanás következett volna be

– hangsúlyozta Constantin Durgeru ügyvéd.

A balesetért sokkal inkább a kórház fenntartóját hibáztatják, legalább is ezt hangoztatták azok a tüntetők, akik a tragédia helyszínére vonulva követelték a bukaresti egészségügyi tárca vezetőinek lemondását. A kórházzal szembeni épület falára kifüggesztett molinó felirata szerint

Ez a nyomorult rendszer megöl minket.

Ha nem is a tiltakozás hatására, de maga Klaus Iohannis államfő is a román egészségügy reformját sürgette. Emlékeztetett arra, hogy a z elmúlt három hónapban ez volt az ötödik kórháztűz Romániában, ami azt jelenti, hogy szerkezeti, rendszerszintű problémával küzdenek az egészségügyi intézmények, és ez csak gyors és átfogó programmal javítható.

Reformok kellenek ahhoz, hogy ilyen tragédiák többet ne forduljanak elő

– emelte ki az elnök, egyúttal hősöknek nevezve a koronavírus-járvány idején nehéz körülmények között helytállni kénytelen orvosokat és ápolókat.

Florin Citu kormányfő az ügyben arról beszélt, hogy több pénzt kell fordítani a beruházásokra. Közölte: tavaly 65 milliárd lejt (4777 milliárd forintot), vagyis a román bruttó hazai termék 6,1 százalékát fordították az egészségügyre, ennek azonban csak a töredékét költötték beruházásokra.



Itt az ideje, hogy mindenki megértse, nem lehet az állami támogatás 90-95 százalékát bérekre és bérpótlékokra költeni, hanem a beruházásokra is egyre többet kell fordítani, hogy megelőzhetők legyenek az ilyen tragédiák

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Ebben az egészségügyi miniszter is egyetértett.

A kórháztüzek okai elsősorban az elmúlt évtizedekben fejetlenül végrehajtott fejlesztések, amelyek figyelmen kívül hagyták az alapvető tűzvédelmi és egyéb biztonsági intézkedéseket

– jelentette ki Vlad Voiculescu.

November közepén a kelet-romániai Karácsonkő koronavírusos betegeket ápoló kórházának intenzív osztálya gyulladt ki, akkor tízen vesztették életüket . November végén a kolozsvári vasutas kórházban volt egy kisebb tűz, ahol a létesítmény egyik mellékhelyisége lobbant lángra rövidzárlat miatt. December 25-én a jászvásári Socola pszichiátriai kórház férfi részlegén ütött ki tűz, aminek következtében egy páciens életét vesztette, majd január 2-án a Neamt megyei Roman település pszichiátriai kórháza is kigyulladt. A román fővárosban legutóbb 2010-ben volt nagyobb méretű kórháztűz, akkor egy szakszerűtlenül beszerelt elektromos vezeték miatt a Giulesti szülészeti kórház egyik kórterme égett ki, a tragédiában hat csecsemő halt meg, további öt pedig súlyosan megégett.