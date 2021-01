Célegyenesben a székelyek uniós védelme

Egy héttel a határidő előtt összegyűlt a kellő számú aláírás Spanyolországban, ami fontos lépcsőfok a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés sikeréhez vezető úton. A szervezők célja, hogy az Európai Unió egyik legnagyobb támogatási kerete, a kohéziós politika kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő térségektől.

Az európai polgári kezdeményezés jogintézménye lehetővé teszi, hogy ha legalább 7 tagországban összegyűlik 1 millió aláírás, akkor ezzel az uniós állampolgárok közvetlenül felkérhetik az Európai Bizottságot jogalkotási javaslattételre.

Mivel a koronavírus-járvány a kampányt is befolyásolta, hat országban – Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, Litvániában, Horvátországban és Svédországban – nagyrészt online marketingkommunikációs eszközök segítségével sikerült összegyűjteniük az aláírásokat. Spanyolországba azonban személyesen ment kampányolni Pesty László és csapata. Az autonóm jogállású Katalóniában és Baszkföldön maguk is gyűjtötték az aláírásokat, és sokat segített az áhított egymilliós cél elérésében, hogy a katalán kormány elnökének is megválasztott Carles Puigdemont is az ügy mellé állt. Bár a testületet a hivatalos Spanyolország nem ismeri el, a politikusnak csaknem 800 ezer követője van közösségi oldalán.

Empenta final! Ens calen encara algunes signatures per completar la iniciativa. T'hi apuntes? https://t.co/0jRQK6WM2n — Carles Puigdemont (@KRLS) January 30, 2021

Honfitársait is itt hívta fel a kezdeményezés támogatására, ami így el is érte a 100 százalékot. Ez azért is nagy szó, mert

korábban már 74 ilyen polgári kezdeményezés indult, és eddig mindössze 5 teljesítette az előírt követelményeket, A székelyeké a hatodik.

Igaz, ez még nem jelent biztos győzelmet, hiszen az öt másik petícióból még így is hármat elkaszált az Európai Bizottság. Köztük az őshonos kisebbségek jogainak európai uniós szintű védelmét sürgető Minority SafePacket, ami nem jó ómen.

Bár az egymillió beszédes szám, de nem állunk le, toljuk tovább, hogy ne járjunk mi is így

– hangsúlyozta az Indexnek a kampányfőnök, hozzátéve, azt szeretnék, hogy a kisebbségi nemzeti régiók közvetlenül jussanak uniós pénzekhez a brüsszeli büdzséből.

Az uniós támogatások elosztásánál a legtöbb helyen burkoltan vagy nem is annyira burkoltan hátrányba szorítják azokat a régiókat, ahol a kisebbséget jelentő nemzeti lakosság van többségben

– mutatott rá Pesty László. Ezért további két országban akarják a február 7-ig hátralévő időben felpörgetni az aláírásgyűjtést. Elmondása szerint

Szlovéniában 90 százalék,

Lettországban 52 százalék

van meg jelenleg a szükséges szignómennyiségből. Ezért kampánykörútjuk következő állomása Riga lehet, ahol az ott élő orosz kisebbség szenvedi meg a Baltikum függetlenné válása óta rájuk nehezedő politikai-kulturális nyomást.