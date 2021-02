Megállapodtak: Ausztriában kinyitnak az iskolák és az üzletek

Ausztriában enyhítenek a járványügyi korlátozásokon, így kinyithatnak az iskolák és az üzletek február 8-a után – írja a Kronen Zeitung.

A kormány több órán keresztül folytatott tárgyalásokat az ellenzéki politikusokkal és szakértőkkel, ennek eredményeképp végül sikerült kidolgozniuk egy kompromisszumot, amelyet Sebastian Kurz jelentett be.

A kancellár kiemelte: az intézkedések által sikerült visszaszorítani a járványt, így most néhol lehet enyhíteni a korlátozásokon, bár más területeken még szigorítanak is a járványvédelmi előírásokon. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az új variánsok Ausztriában is terjednek már, emiatt a számok jelenleg stagnálnak.

Ezért ma csak arra van lehetőség, hogy a legóvatosabb lépéseket tegyük meg

– jelentette ki.

Ezt követően összegezte, hogy milyen enyhítéseket vezetnek be február 8-ától kezdve

Az iskolák ismét kinyitnak, február 8-tól kezdve személyesen zajlik az oktatási az általános iskolák alsó tagozataiban egyaránt. Az iskolákban tesztelni fogják a diákokat és csak azok vehetnek részt személyesen az órákon, akik negatív eredményt produkálnak. A többieknek távoktatásban kell részt venniük. A felső tagozatos diákokat két csoportra osztják az MTI szerint, az első csoport a hét első két napján, a második a hét harmadik és negyedik napján vesz részt az iskolai oktatásban. Pénteken valamennyi felső tagozatos tanuló távoktatásban részesül. A teszt ugyancsak kötelező a bejáráshoz.

A fodrászok és kozmetikai szalonok ugyancsak kinyithatnak február 8-án, viszont minden vásárlójuknak 48 óránál nem régebbi koronavírus teszttel kell rendelkezniük. Az üzletekben kötelező lesz az FFP2-es maszkok viselése, illetve a távolságtartás is: az élelmiszerüzletekben 10, míg az egyéb boltokban 20 négyzetméterenként legfeljebb egy vásárlót fogadhatnak.

Napközben két eltérő háztartásban élő emberek (maximum: négy felnőtt) most már találkozhatnak egymással, a kijárási tilalmat viszont továbbra is fenntartják este 8 és reggel 6 között.

A kulturális intézmények (múzeumok, állatkertek, könyvtárak) ugyancsak kinyithatnak, de itt is kötelező lesz az FFP2-es maszk viselés, illetve a létszámot is korlátozniuk kell majd.

A maszkviselés és a kötelező távolságtartás megszegéséért járó szabályszegési büntetések összegét viszont növelik, a pontos összegeket kedden jelentek be.

A határellenőrzéseket is szigorítják, hogy megakadályozzák az új mutációk terjedését. Erről bővebb tudnivalókat kedden közölnek.

A kancellár emellett arra kérte az embereket, hogy a magánéletben is tartsák a távolságot másoktól, annak érdekében, hogy ezen enyhítéseket fenn tudják tartani.

Sebastian Kurz emellett arról is beszélt, hogy a kormányzat célja az, hogy három számjegyű – lehetőleg legfeljebb naponta 700 darab – legyen az új fertőzések száma.

Rudolf Anschober egészségügyi miniszter eközben arról beszélt, hogy húsvétra

egymillió osztrák állampolgárt szeretnének beoltani.

Karintia kormányzója, Peter Kaiser arra is kitért, hogy a kompromisszum révén végül regionálisan nem fogják változtatni a szabályozásokat, hanem az összes tartományra ugyanazok az előírások vonatkoznak majd.

Günther Platter, Tirol kormányzója arra is felhívta a figyelmet, hogy az enyhítések a turizmusra és vendéglátásra nem vonatkoznak, és nekik márciusig egészen biztos várniuk kell a nyitással.

Ez egy keserű pirula, amelyet sajnos le kell nyelniük

– tette hozzá a politikus.