Kínában már a vakcinát is hamisítják

Nyolcvan embert vettek őrizetbe koronavírus elleni hamis oltóanyagok előállítása gyanújával Kínában – adta hírül hétfőn a Hszinhua ázsiai hírügynökség.

az elfogottak a gyanú szerint állítólag sóoldatot árultak vakcinaként szeptember óta.

Az is megtudható a tudosításból, hogy

a kínai hatóságok háromezer adag hamis vakcinát foglaltak le az ország több részén tartott razziákban.

Ahogy arról az Index is korábban beszámolt, Kína több vakcinát is kifejlesztett a koronavírus ellen, illetve az is megírta már az Index, hogy a pekingi kormány célja mintegy ötvenmillió ember beoltása február közepére.