Megfulladt a keresztelés miatt egy csecsemő Romániában

Megfulladt a keresztelés közben egy csecsemő Romániában – írja a Blikk. Az ortodox szertartás szerint zajló keresztelésen a lelkész többször is nagyon mélyre merítette a csecsemőt a keresztelőmedencébe,

aminek következtében a kisded meghalt.

Hiába szállítottak intenzív osztályra a hathetes csecsemőt a romániai Suceavában, már az orvosok sem tudtak rajta segíteni.

Az orvosi jelentés szerint a pap akkora intenzitással merítette bele több alkalommal is a keresztelőmedencébe a kisfiút, hogy annak a tüdeje megtelt vízzel.

Így nem kapott elég levegőt, leállt a vérkeringése és a légzése is és ez eredményezte a halálát. A kezelőorvosok szerint a baba még ha túl is élte volna az incidenst, akkor is egész életre szóló idegrendszeri károsodást szenvedett volna emiatt.

A keresztelést végző pap eközben tagadja, hogy köze lenne a tragédiához.

Arra hivatkozik, hogy a gyermek keresztelés közben és azt követően is sírt és csak később veszítette el az eszméletét.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt rendelt el nyomozást. Nem ez volt sajnos az első Romániában, az ortodox szertartásokon gyakran súlyos sérülést okoznak a kereszteléssel a csecsemőknek.

Az egyház épp emiatt az utóbbi években változtatta a keresztelések menetét, és eszerint már elég a kisbabák fejére önteni a keresztvizet. Ennek ellenére a lelkészek többsége a gyakorlatban még mindig a régimódi megoldást választja.