Magas rangú bűnüldöző volt a bűnbanda feje

A pandúrból is remek rabló lesz, legalább is ezt bizonyítja egy ukrán banda esete. Kijev megyében áll bíróság elé az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) alezredese által vezetett, rendőrökből is álló bűnbanda, amely tehetős embereket rabolt el, és követelt értük váltságdíjat, emellett pedig rablótámadásokat is elkövetett – számol be róla a Kárpátalja.hu az Ukrajinszka Pravda hírportálra és az ukrán rendőrségre hivatkozva.

A bűnüldözőkből álló bűnszervezetet tizenegy bűncselekménnyel gyanúsították meg a hatóságok. A nyomozás eredménye szerint

A banda kifejezetten gazdagokat rabolt el, majd pénzt követeltek az elengedésükért, de a rablótámadásoktól sem riadtak vissza.

A banda munkamegosztása szerint két tag az áldozatok felkutatásával foglalkozott, a megszerzett információkat átadta a kollégáknak, akik szakmai ismereteiket felhasználva vizsgálták a potenciális áldozatok életvitelét, majd elrabolták őket.

A nyomozóhatóság adatai szerint a rendőrbanda ötmillió hrivnya (ötvenmillió forint) anyagi kárt okozott Kijev megyei és kijevi lakosoknak. A bűnszervezetet a múlt évben derítették fel.