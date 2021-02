Szétterjedt a brit variáns az Egyesült Királyságban

Kutatók szerint mára már egyértelműen a brit (B.1.1.7-es) variáns az, amelyik a leginkább elterjedt a koronavírus különböző variánsai közül az Egyesült Királyságban –írja az Euronews.

Ha van egy olyan variáns, ami 70 százalékkal fertőzőbb, mint a korábbi, és nincsenek lezárások, akkor el fog terjedni, és pont ez az, ami történt

– véli Dr Kathrina Crystallis háziorvos.

A brit kormány második felétől kezdve lezárásokat vezetett be ugyan, a kormányzat kritikusai szerint azonban ez a lépés már későn érkezett.

Dr. Peter Openshaw, az Egyesült Királyság egyik legismertebb immunológusa szerint mindez arra mutat rá, hogy a brit variáns valóban veszélyt jelent,

és nagy körültekintés és óvatosság szükséges annak megelőzéséhez, hogy elterjedjen.

„Azokon a területeken, ahol ez a variáns kezdett el terjedni, megnőtt a fertőzések száma, a kórházi kezelést igénylő esetek száma, és nagyon nehézzé vált a terjedés megfékezése azokkal a módszerekkel, amelyek korábban működtek” – ismertette az immunológus.

A szakemberek emellett azt is megerősítették,

HOGY A KORLÁTOZÁSOKAT A SZIGETORSZÁGBAN CSAK AKKOR LEHET FELOLDANI, HA AZ EGÉSZ ORSZÁG ÁT LESZ OLTVA.

Az eddigi vizsgálati eredmények alapján a kidolgozott vakcinák vélhetően hatékonyak a brit variáns ellen is, bár az némi aggodalomra ad okot, hogy az Egyesült Királyságban ebbe a mutációba is beépült az E484K nevű fehérjetüske is, amely kérdésessé teszi az oltóanyagok hatékonyságát