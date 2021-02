Ismét csökkent Magyarország besorolása a The Economist brit hetilap által készített demokrácia indexén. A jelentés arról ír, hogy a korlátozó intézkedések miatt globálisan roncsolták az állampolgári jogokat. Egy napokban tartott, hazai konferencián kutatók arra figyelmeztettek: a kormány hatalomgyakorlási eszközként tekint a krízisre.

Tovább csökkent Magyarország besorolása a londoni székhelyű EIU (Economist Intelligence Unit) think tank demokrácia indexén. A brit hetilap, a The Economist kutatóközpontja minden évben elkészíti nemzetközi rangsorát, amit rendre szemléz a hazai sajtó – a demokráciát és a jogállamiságot illetően ugyanis, Magyarország következetesen csökkenő tendenciát mutat. Az idei elemzés különösen izgalmasra sikerült, ugyanis a világjárvány hatásai is szerepelnek az eredményben. Ahogy az elemzés fogalmaz,

a kormányok által elfogadott lezárások és járványügyi korlátozások miatt, 2020-ban az országok döntő többségében súlyosan sérültek a állampolgári jogok.

A kutatás egyébként a világ 167 államára terjed ki, a kutatóközpont a járványügyi korlátozások szempontjából azon szereplőket értékelte le, ahol:

sérültek a szabadságjogok,

nem biztosították a kormányok a veszélyhelyzettel bevezetett különleges jogrend ellenőrizhetőségét,

korlátozták a vélemény nyilvánítás szabadságát.

Bár nehéz olyan demokratikus országot mutatni, ahol a járvány nem hozott kvázi autoriter fordulatot a kormányzásban, a pontszámok alapján a brit kutatóközpont elnézően viseltetik a jelenséggel szemben. A demokrácia indexen elérhető, maximális tíz pontból a globális átlag 5.37 pont lett, ami nem nagy visszaesés a tavalyi, 5.45 ponthoz képest. Az elemzés egyébként példaként említi Franciaországot, amely a szigorú korlátozások következtében az úgynevezett hibás demokrácia (flawed democracy) kategóriájába esett le a legmagasabb szintet jelentő, teljes demokrácia országai közül. A legtöbb pontot Norvégia kapta 9.81 ponttal, őt Izland (9.37) és Svédország (9.26) követi. A legjobban pedig idén Tajvan fejlődött, a kelet-ázsiai ország egy év alatt húsz helyet lépett előre. A lista végén Észak-Korea (1.08), Kongó (1.13) és a Közép-afrikai Köztársaság (1.32) áll.

Hibás demokráciának számít Magyarország, amely 6.56-os pontszámával a 167 országot összegző lista ötvenhatodik helyét érte el.

Eggyel megelőzte hazánkat a Rodrigo Duterte elnök által vezetett Fülöp-szigetek, de jobb pontszámot kapott Dél-Afrika (7.05) és Brazília (6.92) is.

Térségünkben megelőz minket a politikai színtéren sokat kritizált Lengyelország (6.85), Bulgária (6.71) és Szlovákia (6.97), jobban teljesítettünk viszont Horvátországnál (6.5) és Romániánál (6.4).

A járványkezelésben azonban egész demokratikusan járt el Magyarország az elemzés szerint, legalábbis az éves bontást elnézve erre következtethetünk. 2019-hez képest ugyanis hét századdal, 6.63-ról esett vissza az ország értékelése. A korábbi adatok alapján pedig ezt anélkül is elérhetné Magyarország, ha a kormány nem rendeletekkel hozott, drákói szigorú korlátozásokkal vezetné az országot. 2014 és 2015 között például jóval nagyobb mértékben, 1.4 tizeddel csökkent Magyarország értékelése. A lista hitelességét az is megkérdőjelezi, hogy a legtöbb pontot hazánk 2006-ban, a kemény rendőri fellépéssel levert tüntetések évében kapta. Az EIU akkor 7.53 ponttal értékelte a demokrácia helyzetét Magyarországon.

A járvány elleni fellépés súlyosabb következményeire figyelmeztetnek azonban magyar kutatók. A múlt héten a 24.hu írt a Járvány, vakcina, társadalom című szakmai konferenciáról, melyen elhangzott:

A krízishelyzetre való reakcióként az állam hatalma megerősödik, monopolizálja az erőforrásokat, felerősödik az állami beavatkozás, és az információhoz való hozzáférés szoros kontrollja.

Az eseményen mások mellett Örkény Antal, az ELTE Társadalomtudományi Karának tanára tartott előadást, szerinte a magyar kormány eszköztárában fontos szerepet kap az úgynevezett krízisfaktor. Ez először a 2008-as világválságnál jelent meg, ennek hatékony megoldása fontos eszköz volt a választási győzelemhez. 2015-ben jött a menekültválság, amikor egy egyébként valóban kritikus szituációból apokaliptikus körülményeket konstruáltak, most pedig a koronavírus-járvány kapcsán teszi bizonytalanná a társadalmat.

(Borítókép: Egy ember sétál az üres John F. Kennedy repülőtéren 2020. április 16-án. Fotó: Spencer Platt / Getty Images)