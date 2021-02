„Peking megvédte polgárait, a nyugati kormányok nem″

Kínában már nincs szükség frusztráló korlátozásokra, amikből otthon és külföldön is politikai tőkét kovácsol a pekingi vezetés – mondta el az Indexnek Salát Gergely sinológus. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa szerint a kínai vakcina időben elérhet Magyarországra, az árát illetően azonban legfeljebb tippelhetünk. Kína ugyanis szélsőséges különbséggel árulja a vakcinát partnereinek, amiből Délkelet-Ázsiában kisebb botrány is lett. Salát Gergellyel a magyar–kínai kapcsolatokról, a Budapest–Belgrád-vasútvonal felújításáról is beszélgettünk.