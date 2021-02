Egy kéthónapos kisbabát is kitoloncoltak Haitire az Egyesült Államokból

Az Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi végrehajtó szerve (ICE) legalább 72 embert küldött vissza Haitire, köztük egy kéthónapos kisbabát és 21 másik gyermeket is. Ezzel a szervezet kirívó jogsértést követett el, mivel a Biden-adminisztráció megtiltotta, hogy feltételezett terroristákon és potenciálisan veszélyes, elítélt bűnözőkön kívül bárkit is kitoloncoljanak – írja a The Guardian.

Haitiben polgárháborús helyzet alakult ki, mivel a haiti elnök, Jovenel Moïse ellenzéke szerint vasárnap lejárt az elnök terminusa, de annak hívei szerint pedig még egy évig még ő az elnök.