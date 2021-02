Hiába az orvosi kezelés, a rendelkezésre álló gyógyszerek, a lélegeztetőgép, egy kezelhetetlenné váló, szétterjedő gombás fertőzésben hunyhatnak el a koronavírus új variánsai miatt kórházba került betegek. Ez ugyanúgy érvényes a dél-afrikai, a brit vagy a brazil mutánssal megfertőzöttek betegségének a lefolyására.

Dr. Jonathan Li, aki egy bostoni kórház laboratóriumát vezeti, úgy véli; az előbb említett három variáns, amelyeket különböző betűkkel s számokkal is jelölnek, valójában egy s ugyanaz a vírusmutáns.

Li azt mondja: magában a beteg szervezetében is kifejlődhet az új mutáns. Li a New England Journal of Medicine elnevezésű szaklapban azt is publikálta: az elhúzódó, szétterjedő gyulladás a szervezetben még inkább legyengíti az immunrendszert, így esélyt adva a koronavírus új s sokkal veszélyesebb variánsának a kifejlődéséhez. Mindezt alátámasztják a boncolási eredmények: a tüdőt és a lépet is ellepi a halálos vírus – írta a CNN.

Dr. Bruce Walker, aki a Massachusetts általános kórházának igazgatója, egyben a fertőző betegségek specialistája, szerint az új s sokkal veszélyesebb mutáns behurcolható külföldtől, ám az adott országban is kifejlődhet. Ezért is tartja rendkívül fontosnak, hogy az emberek beoltsák magukat a koronavírus elleni vakcinával.

A felépült betegek még lábadozáskor levett véréből kinyert plazma beadása is hatékony lehet amerikai orvosok szerint az új variánssal megfertőzöttek esetében.