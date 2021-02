Izraelben beoltják az illegális határátlépőket és a menedékkérőket is

Tel-Aviv önkormányzata elindítja a külföldi állampolgárok koronavírus elleni ingyenes beoltását, ezzel az Izraelben élő menedékkérők és a dokumentumok nélkül élő illegális határátlépők is megkaphatják a vakcinát – adta hírül a főváros vezetése.

Az is kiderül a híradásból, hogy az oltóközpontot a város déli részében fekvő Sourasky Orvosi Központ területén rendezték be, ahol a kórházi személyzet tizennégy oltósátorban várja a jelentkezőket. Az is megtudható a közleményből, hogy

regisztrálhat az oltásra bármely a városban élő, tizenhat éven felüli külföldi állampolgár.

A külföldi közösségek vezetőit az elsők között oltották be annak érdekében, hogy másokat is erre biztassanak

– mondta az önkormányzat egyik szóvivője a dpa hírügynökségnek.

Az illegális határátlépőkre és a menedékkérőkre vonatkozó változás azért is kimelekedő, mert Izraelben eddig

csak azok kaphattak oltást, akiknek van állami társadalombiztosításuk vagy magán egészségügyi pénztárban tagok, ami a menedékkérők túlnyomó többségét kizárta eddig a beolthatók köréből.

A külföldi állampolgároknak mostantól csak útlevelet vagy vízumot kell felmutatniuk, de az önkormányzati szóvivő szerint még a lejárt érvényességű személyazonosító okmányokat is elfogadják.

Az országban angol, orosz, arab, valamint tigrinyai nyelven is rendelkezésre álló szórólapokkal is tájékoztatják az embereket. Ezekben