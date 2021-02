Amerika-szakértő: Itt nem csak Trump lejáratása zajlik

Hogy tudna a Republikánus Párt átlépni a poszt-Trump-érába? – ez a kérdés foglalkoztatja a súlyos politikai vereséget elszenvedő amerikai jobboldalt. A most zajló impeachment jelentőségéről, a republikánusok körvonalazódó stratégiájáról Csizmazia Gábor Amerika-szakértőt kérdeztük.

Alkotmányosnak számít, ezért folytatódhat a Donald Trump korábbi republikánus elnökkel szemben indított impeachment, erről döntött kedden az Egyesült Államok szenátusa. Közjogi felelősségre vonási eljárást ezzel első alkalommal indítanak egy nem közjogi személy, vagyis hivatalát korábban elhagyó exelnök ellen. Egyébként eddig hat alkalommal indult impeachment eljárás az Egyesült Államok történelmében, közülük eddig mindenkit felmentették.

A tárgyalások első napján a szenátus tisztázta, hogy az eljárás alkotmányos, ezzel pontot téve a sajtóban is zajló vitára, melynek tárgya az eljárás alkotmányossága volt.

Kapcsolódó Nem alkotmányellenes Donald Trump alkotmányos felelősségre vonása A szenátusi tárgyalás így szerdán folytatódhat, pontosabban elkezdődik érdemi része a vád érveinek ismertetésével.

Csizmazia Gábor Amerika-szakértő, az NKE Amerika Tanulmányok Kutatóintézet munkatársa az Index megkeresésére elmondta: az impeachment szenátusi megszavazása alapot ad a Demokrata Pártnak egy újabb, sokkal keményebb kommunikációs kampányra.

Márpedig most nemcsak Trump személyét járatnák le örökre, hanem jó időre a republikánusok maradék sajtóbeli tekintélyét is.

A konfliktust mélyíti, hogy az amerikai sajtó nagy része demokrata. A demokraták tudatosan élezik ki a fennálló helyzetet és nem keresik a kompromisszumos megoldást, pedig lehet, hogy megtalálnák azt a republikánusokkal. Igazából ez a mostani impeachment eljárás nem Trumpról szól, hanem a Republikánus Párt és Donald Trump személyének és a szélsőjobboldali irányzatoknak az összemosásáról.

– mondta el Csizmazia Gábor.

A szakértő úgy véli, hogy egy kompromisszumos megoldás lehetett volna az úgynevezett censure alkalmazása Trumppal szemben. Ebben az esetben a szenátus egyfajta nyilvános megrovásban részesítené az elnököt, ami egyértelmű kiállás lenne a magatartásával szemben. Ugyanakkor ennek gyakorlati hatása nincs, ráadásul hasonlóan az impeachmenthez, korábban ezt az eljárási formát is csak köztisztséget viselő személy ellen használták.

Az események legnagyobb vesztese a Republikánus Párt. A politikai közösségnek le kell mosnia magáról az elmúlt időszak botrányait és politikai kudarcait, egyben azt is biztosítania kell, hogy Trump soha ne indulhasson újra az elnöki székért. A kihívásra sok republikánus politikus gyakorlatilag a demokrata panelekkel megegyező üzenetekkel válaszolt, elítélve Trump teljes kormányzását. A január 6-án történt, Capitolium elleni ostromot követően a brit Financial Times hasábjain írt Charlie Dent, a párt egyik veteránja. A Képviselőház etikai bizottságának korábbi elnöke írásában elhatárolódik Trumptól, azzal kezdve publicisztikáját, hogy az exelnök hivatali időszaka már az első naptól kezdve kaotikus volt. Dent az értékalapú politizálását sürget a Trump-érára jellemző populizmus helyett,

még arra is felszólítja pártját, hogy a jövőben a hibásnak vélt demokrata javaslatokat ne blokkolják, hanem konstruktívan támogassák.

A Republikánus Párt számára persze a politikai kapituláció nem lehet hosszú távú alternatíva. Csizmazia Gábor elmondta, a párt szankcionálhatja Trumpot annak érdekében, hogy ne indulhasson újra az elnökjelöltjükként.

Az Egyesült Államokban a több száz éves politikai rendszer és kulturális beidegződés miatt a két nagy párt mellett egy új formáció pedig nem képes érvényesülni, ezért attól sem kell tartani, ha esetleg Trump valamilyen megfontolásból pártot alapítana.

– tette hozzá. Csizmazia szerint a republikánusoknak nem feltétlenül kell tartaniuk népszerűségeséstől sem, mivel magának Trumpnak is viszonylag hamar visszaugrott a népszerűsége a Capitolium ostroma után másfél héttel. A szakértő elmondta, a republikánusok könnyen megkérdőjelezhetik azt az állítást is, mely szerint Trump buzdította és utasította a zavargókat a Capitolium megostromlására.

konkrétan erre vonatkozó nyilatkozata ugyanis trumpnak nem volt.

A Capitolium épületegyüttesénél január 6-án történt események pontos forgatókönyve a most zajló impeachment eljárás során is forró téma. A tárgyalások első napján a demokraták egy újabb videóval készültek az ostromról, a némileg hatásvadászra sikerült felvételben több részlet is van a tüntetés elején elmondott Trump-beszédből. Az ugyanakkor nem került bele az anyagba, amiben a republikánus exelnök békés tüntetésre szólította fel a tömeget, amit a jobboldali sajtó, de az AP hírügynökség szerint az eljárást floridai birtokáról követő Trump sem hagyott szó nélkül.

Márpedig Csizmazia Gábor szerint ezzel veszélyes útra lépett a Demokrata Párt.

„Rossz precedenst teremthet a volt elnök elleni impeachment eljárás, ami ráadásul hosszú távon a Demokrata Pártra is visszaüthet.”

– mondta a szakértő, aki szerint a közjogi felelősségre vonási eljárás és annak kommunikációs körítése hiába ad rövid távon muníciót a republikánusok ellen, egyben a demokratákra nézve is veszélyes precedenst teremt. Ezzel ugyanis alapot adtak arra, hogy a jövőben demokrata exelnökök ellen induljon impeachment eljárás.

(Borítókép: Donald Trump. Fotó: Pete Marovich / Pool / Getty Images)