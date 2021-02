Nyilvánosságra került egy magánlevél, Meghan Markle pert nyerhet

Meghan Markle javára döntött a bíróság abban a Mail on Sunday elleni perben, amely azután indult, hogy a bulvárlap publikálta a sussexi hercegnének az apjához írt leveleit. A bíró gyorsított eljárásban hozott ítéletet, így tárgyalásra sem kerítenek sort – közölte a CNN.

A sussexi hercegné személyes információkkal való visszaélésért, szerzői jogsértésért és a 2018-as adatvédelmi törvény megsértéséért követel kártérítést.

Az Associated Newspapers Limited nevű kiadó bulvárlapja egy kézzel írt levél egy részletét adta közre, amelyet Meghan Markle 2018-ban apjának, Thomas Markle-nak küldött. Apa és lánya viszonya elég hűvös.

A Mail on Sunday és a Associated Newspapers korábban azt közölte, hogy kitartanak a levélrészletek közzétételéről szóló döntés mellett, és továbbra is védik az igazukat.

Az ügyben 2021. március 2-án tartják a következő meghallgatást.