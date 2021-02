Ezért kapnak támogatást az egykori srebrenicai holland békefenntartók

Szimbolikus, 5000 eurós egyszeri támogatásban részesíti a holland kormány a Dutchbat III holland katonai egység veteránjait, akiket az ENSZ békefenntartó missziójának részeként vezényeltek Srebrenica város védelmére a boszniai háborúban, 1995-ben – írta az MTI.

A Hágai Nemzetközi Bíróság által háborús bűncselekményért és népirtásért életfogytiglanira ítélt Ratko Mladić tábornok vezette szerb erők 1995 júliusában a nagyjából 850 holland katona jelenléte ellenére elfoglalták a várost, és mintegy 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le.

A holland legfelsőbb bíróság 2019-ben azt állapította meg, hogy a holland államnak 10 százalékos felelőssége van a tömeggyilkosságban: mintegy 350 boszniai muszlim keresett menedéket a csak kézifegyverrel felszerelt ENSZ-békefenntartók bázisán, de a szerb erők elhurcolták és meggyilkolták őket. A törvényszék azonban kimondta azt is, hogy azért is ilyen kismértékű Hollandia felelőssége, mert az áldozatokat valószínűleg akkor is megölték volna, ha az enklávéban maradnak – emlékeztet az MTI.

És hogy miért jár támogatás a látszólagos sikertelenségért?

Huszonöt évvel a történtek után a misszióban részt vevő katonák közül sokan még mindig nem tudják feldolgozni a háborús tapasztalatokat, még mindig poszttraumás stresszzavarban szenvednek. Ez a katonákkal foglalkozó egy tavalyi jelentés állapította meg, mely azt javasolta, hogy tegyenek gesztust a katonáknak, elismerve a „különleges körülmények" között tett szolgálatukat, és azt, hogy „szinte a lehetetlent kérték tőlük" – emelte ki a euronews. A hírportál emlékeztet arra is, hogy

a békefenntartókat úgy vezényelték be a veszélyzónába, hogy nem kapták meg a megfelelő felhatalmazást, és az agresszor erőkkel szembeni védekezéshez szükséges fegyvernemeket sem.

A holland védelmi tárca indoklásában rámutatott, hogy a történtek után ráadásul tisztességtelen, negatív fényben tüntették fel őket a médiában. A pénzösszeg ezért pótolni kívánja a szolgálatuk elismerésének hiányát, de a segítségnyújtás nem áll meg itt: a védelmi tárca további szakmai segítséget fog ajánlani a veteránoknak, és 2022-től utazásokat szervez kisebb csoportoknak Srebrenicába, aminek célja a múlt feldolgozásának elősegítése.