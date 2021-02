Franciaország Egészségügyi Főhatósága (HAS) azt javasolja, hogy a kétkomponensű oltóanyagokból is csak egy vakcinával oltsák be azokat az embereket, akik már korábban átestek a fertőzésen – írja az Euronews.

A franciáké az első olyan egészségügyi hatóság a világon, amely ezzel a javaslattal állt elő.

Állításuk szerint azok, akik korábban megfertőződtek, már bírnak bizonyos mértékű immunitással, így az ő védelmükhöz egy dózis is elengedő lehet.

Továbbá azt is javasolják, hogy nekik a vakcinát körülbelül a megfertőződés után 3-6 hónappal adják be.

A tárca két olyan kutatásra alapozza a javaslatát, amely a fertőzésen már átesett személyek szervezetében vizsgálta meg az antitestek jelenlétét. Ezek közül az egyik, Párizsban és New Yorkban végzett kutatásban 109 pácienst vizsgáltak meg, akik közül 41-en fertőződtek meg korábban koronavírussal, míg a többiek azt megelőzően nem kapták el a fertőzést.

A vizsgálat szerint azok, akik korábban még nem voltak fertőzöttek, már az első oltás után is annyi – vagy még több – antitesttel rendelkeztek, mint a fertőzést elkerülők a második oltást követően.

Ezt az eredmény erősítette meg a másik, a Marylandi Egyetem által végzett kutatás is.

Franciaországban csütörtök estig 2,1 millió ember kapta meg az első dózist, közülük 535 000 főt már a második alkalommal is beoltottak.