Nyakunkon az új év: elfut a patkány, beballag a bivaly

Hivatalosan mától kezdődik Ázsiában a bivaly éve, vagyis a világ negyedén gyakorlatilag megáll az élet egy hétre, de vélhetően idén is elmarad a belső népvándorlás, amikor kínaiak százmilliói kelnek útra, hogy évente egyszer meglátogassák távol élő rokonaikat. A holdújévet több mint kétmilliárd ember köszönti Mongóliától kezdve Kínán át Vietnámig.

A kínai asztrológia eredete máig vitatott, keletkezése a múlt ködébe vész, több ezer évre tekint vissza, de írásos feljegyzés a kialakulásáról nem maradt fenn. A hagyomány szerint Buddha magához rendelte az állatok követeit, ám kérésének mindössze 12 állat tett eleget. Az állatok érkezési sorrendje adta meg végül a kínai zodiákus jegyeinek egymásutánját. Legelső volt a patkány, majd őt a bivaly követte. Utána jön a tigris, a nyúl, a sárkány, a kígyó, a ló, a kecske, a majom, a kakas, a kutya és a disznó.

A kínai asztrológusok holdévekben számolnak, egy-egy ciklus 60 évig tart, és ezen belül vannak az egyszerűbb ciklusok öt elemmel – fémmel, tűzzel, földdel, vízzel és fával – kombinálva, de ezekbe most ne menjünk bele. Egy-egy sima kínai ciklus 12 évig tart, és egy-egy évet a 12 állatövi jegyről neveztek el. A kínai naptár holdhónapokból áll, viszont ezek nem olyan szabályosan követik egymást, mint a világ más tájain elfogadott csillagászati évek, mindig bizonyos számolást igényel, hogy megtudjuk: mikor is kezdődik a következő holdújév, amely általában január utolsó és február első harmadára esik.

A sorban első a tavalyi patkány éve, amit idén követ a bivaly

Csak röviden, de érdemes megemlíteni, hogy a 12 évente, illetve ciklikusan 60 évente visszatérő

Patkány éve általában valami olyasmit hoz a világra, ami gyökeresen felforgatja addig megszokott életünket.

Olyan események, természeti csapások, járványok, gazdasági válságok jellemzik ezeket az éveket, amelyek átalakítják nemcsak a holdújévet ünneplők, hanem a világon élők mindennapjait is.

Tavaly januárban lángba borult Ausztrália nagy része, nem sokkal később majdnem katonai konfliktushoz vezetett az USA és Irán összezördülése, de a legfontosabb mindenképpen a koronavírus-járvány márciusi kiteljesedése volt. Globálisan hatott és teljesen átalakította az emberek életét, szokásait, viszonyukat egymáshoz, komoly gazdasági zűrzavart és elzárkózást hozott. Nincs utazás, nem repülünk, nyaralunk, bulizunk, helyette tizenhatszor mosunk kezet naponta és négyszer fertőtlenítünk.

És ha emlékszünk az előző patkányévre, amely 2020 előtt 12 évvel, 2008-ban volt, és elhozta a Lehman Brothers csődjét, ami után dominószerűen dőltek be a világon a pénzpiacok, és kezdődött a gazdasági világválság.

A bivaly évére előzetesen magának az állatnak a vonásai jellemzőek, vagyis lassan mozduló, megfontolt, kitartó munkabírású. A kemény munka évét ígéri tehát a Bivaly, amihez fegyelmezettségre lesz szükségünk. Ennek pedig hosszú távra szóló egzisztenciális és érzelmi biztonság lesz a jutalma. A kapcsolatokban a kiegyensúlyozottságon lesz a hangsúly, ez nem a flörtök ideje, hanem ideális időszak a házasságkötésre, családalapításra is.

A kínai zodiákus Bivaly szülöttére jellemző, hogy gyakorlatias, realista, hagyományteremtő, de ezt felfoghatjuk úgy is, hogy szabályteremtő. Új szabályok bevezetése és követése a járvány megjelenése óta velünk van és marad is idén. A Patkány évvel érkezett felfordulás lecsendesedik, tehát vélhetően ez az év szól majd a világjárvány megfékezéséről, az oltások általánossá válásával.

Holdújév: hosszú ünnep, furcsa szokásokkal

Az ünnepi időszak egy hete alatt gyakorlatilag leáll az élet Kínában, illetve ott, ahol élnek kínai közösségek. Bezárnak a hivatalok, az üzletek, nincs tőzsdei kereskedés. Az ünnepi időszak előtt már hetekkel megkezdik a családok a felkészülést, mind közvetlen lakókörnyezetükben, mind spirituálisan. Ki kell takarítani a házat, hogy megtisztuljon az előző év ártalmaitól. Ám ügyelni kell arra, hogy söpörni a szoba belseje felé kell, majd óvatosan összeszedni és kivinni a szemetet, nehogy kidobjuk vele a szerencsét is. Újév napján aztán már nincs házimunka.

És amikor közeleg az éjfél, ki kell nyitni a ház valamennyi ajtaját és ablakát, hogy az óév könnyedén hagyja el lakóhelyünket. Óvakodni kell az olló, kés használatától is, mert azokkal könnyen elvághatjuk a szerencse fonalát, valamint elővigyázatosnak kell lenni, mert rossz ómennek számít, ha valaki eltör valamit.

Az ünnep kezdetéig kell lezárni a pénzügyeket is, megadni az adósságot, vagy éppen visszakérni a kölcsönadott pénzt, hogy az új esztendő ne pénzügyi problémákkal kezdődjön. Nem szabad sírni sem, mert akkor az egész évünk sírósan alakul, ezért inkább mindent megadnak az újév napján toporzékoló kisgyerekeknek.

A piros az ünnep kísérőszíne,

ami a gazdagsághoz és a szerencséhez köthető. Nem véletlen, hogy ilyenkor szoktak piros borítékban pénzt adni a felnőttek a gyerekeknek és a nőtlen férfiaknak. És általában a díszek, a lampionok, minden, ami fontos és ünnepi, pirosban pompázik.

Eszeveszett petárdázás és a sárkánytánc

Komoly múltja van Kínában a sárkánytáncnak és az oroszlántáncnak is Holdújévkor. A kettőt gyakran keverik, a lényeg, hogy az oroszlántáncnál csak két ember bújik az oroszlánjelmez alá, míg a sárkánytáncban sokan vesznek részt, kicsit olyan ez mint nálunk a lakodalmas vonatozás. Az oroszlánt is és a sárkányt is misztikum lengi körbe a hatalmas országban. Oroszlán nem él Ázsiában, legfeljebb a régi Selyemúton hozhattak a kereskedők mutatóba egyet-egyet az évszázadok során és talán ezért is vált népszerűvé az emberek között ez a fajta tánc, amely népcsoportonként és régiónként is eltér. A mondás úgy tartja,

aki megsimogatja újévkor az oroszlánt, annak szerencséje lesz.

A petárdázás néphagyományához kapcsolódik egy monda, amely szerint a régmúltban élt egy szörny, amely rettegésben tartotta a kínaiakat. Végül csak úgy tudtak megszabadulni tőle, hogy az egyik újévkor iszonyatos petárdázásba kezdtek és láss csodát! az eszeveszett durrogástól a zajra érzékeny rém megfutamodott. Ezt a produkciót pedig azért kell minden Holdújévkor megismételni, hogy még véletlenül se jöhessen vissza a rém.

Idén vélhetően nem lesz utazási rekord Kínában

Az aktuális járványügyi intézkedések fókuszában jelenleg a kínai holdújév miatti, csütörtöktől kezdődött munkaszünet áll, hagyományosan ugyanis ebben az időszakban kínaiak százmilliói kelnének útra, hogy a szeretteik körében ünnepeljenek. Peking idén különböző módszerekkel igyekszik arra biztatni az embereket, hogy inkább helyben töltsék az ünnepet.

A tavaszünnep idejére megváltott repülő- és vonatjegyek árát külön díjazás nélkül térítik vissza mindazoknak, akik elállnak az utazástól, az ország több részén pedig a helyi kormányzatok mintegy ezer jüan (46 ezer forint) segélyt osztanak ki a helyben maradóknak.

A közlekedési minisztérium adatai szerint február 5-én, vagyis a holdújévi, 40 napon át tartó utazási csúcsidőnek számító időszak kilencedik napján a belföldi vasúti, közúti, légi és vízi közlekedésben 18,9 millió utas vett részt, 76,2 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi csúcsidőszak azonos napján.