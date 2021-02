Szputnyik-ellenes provokációktól tartanak az oroszok

A konkurens cégek és egyes politikai erők több országban provokációra készülnek a Szputnyik V vakcina ellen – jelentette ki Kirill Dmitrijev, a vakcinafejlesztést finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) elnöke az MTI szerint.

Nagyon sok más vállalat, konkurens és politikai erő igyekszik sok országban megzavarni a [vakcina] jóváhagyását. És azt is tudjuk, hogy egy sor országban provokációkat terveznek a Szputnyik V ellen, de mi haladunk tovább és kétségtelen, hogy ez az egyik legelismertebb vakcina a világon

– nyilatkozta Dmitrijev a Rosszija 24 nevű televíziónak.

Az üzletember azt is közölte, hogy a Szputnyik V használatát eddig 27 országban hagyták jóvá.

Az Operatív Törzs pénteki sajtótájékoztatóján bejelentették, hogy Magyarországon már oltanak a vakcinával.

Továbbfejlesztik a vakcinákat

Alekszandr Gincburg, a vakcinát kifejlesztő Gamaleja Intézet igazgatója ugyancsak a Rosszija 24-nek elmondta: hamarosan véget ér a Szputnyik V egykomponensű "light" változata klinikai tesztelésének második szakasza.

Ez az oltóanyag 4-5 hónapig tartó védettséget nyújthat, szemben a rendes Szputnyik V-vel, amely esetében két évig tarthat az immunitás.

Gincburg továbbá arról is beszélt, hogy az oltóanyag könnyű változata csökkenti a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának veszélyét is. Közölte azt is, hogy a Szputnyik V összetétele a gyerekek beoltása esetében nem változik, csak az adagolása.

bejelentette, hogy a Gamaleja intézet olyan vakcina kifejlesztésén dolgozik, amely több vírus-mutáció ellen is véd.

Ennek tesztelése 2021 végén kezdődik, a szer 2022-ben kerülhet forgalomba.

Oroszországban a pénteken közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 15 089-cel 4 042 837-re emelkedett. A napi növekmény 0,37 százalék, az új esetek 11,7 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 404 501-re csökkent, a halálos áldozatoké pedig 507-tel 79 194-re, a felépülteké pedig 20 720-szal 3 559 142-re emelkedett.