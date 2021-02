Tigriseket ölt a koronavírus

Vélhetően Covid–19-betegségben pusztult el két 11 hetes fehértigris-kölyök a pakisztáni Lahór állatkertjében, közölték az intézmény vezetői. Az állatok boncolása során kiderült, hogy a kölykök súlyos fertőzésben szenvedtek, tüdejük és légcsövük szokatlan mértékben károsodott. A patológusok arra jutottak, hogy az állatok a koronavírus áldozatai.

A tigriskölykökön nem végeztek PCR-tesztet, ám az állatkert munkatársaitól mintát vettek, és közülük hatnak, a tigrisek gondozójának is pozitív lett a tesztje.

A pakisztáni állatkertek hírhedtek a rossz körülményekről, az iszlámábádi állatkertet nemrég be is zárták, mivel nemzetközi botrányt okozott az állatok tömeges pusztulása, írta az MTI a Reuters nyomán. Állatvédők szerint a fehértigris-kölykök halálát hanyagság idézhette elő. Egy pakisztáni hírportál úgy értesült, hogy tesztelték az állatkert többi lakóját is, de nem találtak más fertőzött állatot.