Bill Gates lánya nem lett zseni az oltástól

Bill Gates lányát, Jennifer Gatest is beoltották a koronavírus elleni vakcinával – írja a New York Post. Az üzletember lánya a hírt az Instagramon jelentette be. Azt írta: a vakcinával

nem oltották be a géniusz édesapámat az agyamba.

Jennifer Gates ezzel arra utalt, hogy néhány konteóhívő szerint Bill Gates, a Microsoft alapítója valójában arra használja az oltóanyagot, hogy csipet ültessen az agyukba, és ezáltal nyomon tudja követni őket.

A 24 éves lány egyébként jelenleg másodéves orvostanhallgatóként tanul New Yorkban, vélhetően ennek köszönhetően kaphatta meg ilyen fiatalon az oltást.

Több mint privilégium az, hogy megkaphattam az első dózisnyi mRNA-t, ami által a sejtjeim képesek lesznek immunválaszt adni a vírussal szemben

– fejtette ki.