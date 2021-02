Ezt nagyon nem kellett volna pandémia idején, több száz eurós büntetést kaptak

Olaszországban a koronavírus már a Valentin-nap eseményeit is befolyásolta. A szerelmesek által látogatott veronai Júlia-ház udvarára korlátozott számban engedték be a párokat. A több mint 300 ezer üzletet képviselő vendéglátó-szövetség az este hatig működő éttermek nyitvatartásának hosszabbítását sürgette, jelezve: a vacsoraidőben fenntartott zárás csak Valentin-napon 230 millió euró kiesést jelent. Liguria tartományban vasárnap nulla órától szigorították a járványkorlátozásokat, így a vendéglátás napközben is kizárólag elvitelre dolgozhat. Ennek ellenére az éttermek megnyitottak: több tengerparti vendéglőt elleptek a francia turisták.

A hatóságok fejenként több száz eurós bírságot szabtak ki étterem-tulajdonosokra s vendégekre egyaránt.

Walter Ricciardi, az Egészségügyi Világszervezet tanácsadója Olaszország azonnali és teljes lezárását sürgette, hangoztatva, hogy az óvintézkedések szigorításának és enyhítésének folyamatos váltakoztatása nem működik.

Mario Draghi miniszterelnök az első kormányülésén az ország „biztonságba helyezését” ígérte. A célok között említette a vakcinázás gyorsítását, az egészségügyi rendszer digitalizációját, az egészségügyi dolgozók létszámának emelését, írta a távirati iroda.

Veneto tartomány jelezte, hogy keddtől indítja újra a síturizmust, a pályákat ötven-, a sífelvonókat harmincszázalékos kihasználtsággal működtetve. Ugyanakkor az egészségügyi tárca szigorított a beutazáson: a szomszédos Ausztriából érkezőknek ezentúl fel kell mutatniuk egy negatív koronavírustesztet a határon, valamint két hét kötelező karantén is vár rájuk.

Közben San Marino bejelentette, hogy egyetlen ampulla oltóanyag sem érkezett a miniállamba, amely Olaszországtól várta a szállítmányokat. Ezért a több mint 34 ezer lakos számára San Marino az orosz vakcinát, a Szputnyik V-t akarja beszerezni.