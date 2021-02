Hajléktalanokra vadászó sorozatgyilkost kaptak el New Yorkban

A New York-i rendőrség helyi idő szerint szombat este elkapott egy férfit, aki vélhetően több késes támadást is elkövetett a város egyik metróvonalán – írja a New York Post.

Dermot Shea, a város rendőrfőnöke szerint az első támadás péntek reggel történt. Egy 67 éves férfit egy maszkot viselő támadó több alkalommal is megszúrt az egyik metróállomáson. Az áldozatot meg kellett műteni, és jelenleg is kórházban ápolják.

Pénteken valamivel később egy másik metrószerelvényen

egy halálra késelt férfit találtak.

Két óra múlva pedig egy eszméletlen, szintén megkéselt nőt találtak egy másik szerelvényen, aki a kórházba szállítása közben hunyt el.

A negyedik támadásra már szombat hajnalban került sor, akkor egy 43 éves férfit támadtak meg. Őt a kórházba szállítást követően meg kellett műteni, de azóta stabil az állapota.

Az esetek közt az jelentette a közös pontot, hogy az összes az A metróvonal szerelvényén vagy állomásán, előzetes összetűzés nélkül történt. Továbbá az elkövető minden esetben kést használt, és

az áldozatai minden esetben hajléktalanok voltak.

A városi rendőrség válaszlépésként 500 rendőrt irányított a tömegközlekedésre eszközökre.

Ennek eredményeképp pedig szombat estére sikerült elfogniuk a feltételezett elkövetőt.

A gyanúsítottat Felső-Manhattanben kapták el a rendőrök.

A New York Post szerint a férfi cipője véres volt, valamint egy véres kést is találtak nála, így elég valószínűnek tűnik, hogy valóban az ámokfutót sikerült kézre keríteniük.