Horvátországban és Szlovéniában is enyhítették a korlátozásokat

Horvátországban hétfőtől kinyitottak az edzőtermek, a kaszinók, a fogadóirodák, a nyelviskolák és a különböző műhelyek, a kávézók számára pedig engedélyezték az italok árusítását elvitelre − jelentette be a horvát válságstáb.

Amennyiben tovább csökken a fertőzöttek száma, márciusban további enyhítések léphetnek életbe − mondta Davor Božinović horvát belügyminiszter, hozzátéve, hogy a járványkorlátozások tekintetében Horvátország nyitottabb, mint bármely más európai uniós tagország.

Az MTI beszámolója szerint a szomszédos Szlovéniában is enyhítésekről számoltak be: minden üzlet kinyithatott, csak a vendéglátóhelyek maradtak zárva. Hétfőtől az általános iskolák felső tagozatos osztályaiban és a végzős középiskolás osztályokban is megkezdődött a tantermi oktatás. Újra elérhetők lesznek egyes szolgáltatások, a gyülekezés azonban továbbra is legfeljebb tíz főig megengedett. Feloldották a lakhelyelhagyási tilalmat, az éjszakai kijárási tilalom azonban érvényben maradt.