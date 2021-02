Spanyolországban a hétvégén harmincezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ami tizenhétezerrel kevesebb a múlt hétvégén azonosított esetszámnál – derült ki az egészségügyi minisztérium hétfőn közzétett adataiból.

A szaktárca tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában kevesebb mint kétezer új fertőzöttet diagnosztizáltak. Százezer emberből átlagosan 417-en fertőzöttek az országban, egy hete a számuk még 667 volt. A járvány kezdete óta több mint hárommillió esetet igazoltak a tesztek.

Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója sajtótájékoztatóján elmondta: a járványügyi helyzet két hete folyamatosan javul, csökken a fertőzés terjedése – írja az MTI.

Az esetszám mérséklődése érzékelhető a kórházakban is, ahol az intenzív osztályok körülbelül egy hete vannak túl a tetőzésen. Az egészségügyi intézményekben 16 százalék a Covid-betegek aránya, az intenzív terápiás részlegeken 38 százalék – tette hozzá. A járványügyi vezető hangsúlyozta: a javulás ellenére az esetszámok továbbra is magasak, ezért továbbra is elővigyázatosságra és az óvintézkedések betartására figyelmeztetett.