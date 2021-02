Vizsgálják, mennyire hatásos a mutánsok ellen az orosz vakcina

Vlagyimir Putyin elnök utasította az orosz kormányt, hogy vizsgáltassa meg a Covid-19 ellen kifejlesztett orosz vakcináknak a koronavírus új változataival szembeni hatékonyságát.

A felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra is, hogy az oltóanyagokkal kapcsolatban szükség-e van-e további kutatásokra és a bejegyzési okmány módosítására. Az erről szóló jelentést március 15-ig kell elkészíteni, majd félévente revíziót kell végezni. Oroszországban eddig két vakcinát jegyzetek be, a Gamaleja Intézet által kifejlesztett Szputnyik V-t, amelyet 27 országban engedélyeztek, és a Vektor Központ EpiVacCoronáját. Február végéig a várakozások szerint egy harmadik oltóanyag belföldi bejegyzése is megtörténik majd.

Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) az Interfax hírügynökség hétfői jelentése szerint bejegyeztette „a világ első tesztrendszerét a koronavírus N501Y (úgynevezett brit vírusváltozatának) kimutatására”. A tájékoztatás értelmében a rendszer pontos, és kizárja az álpozitív eredmény lehetőségét.