Már tíz országban mutatták ki az új mutáns koronavírust

Aggodalmat keltő új vírusmutációt fedeztek fel az Egyesült Királyságban. A B1525-re keresztelt variáns már tíz országban van jelen, köztük Dániában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában is – számolt be a Guardian. Az Egyesült Királyságban eddig 32 esetet azonosítottak ebből a variánsból. Kutatók szerint az új mutáns genomja több téren is hasonlóságot mutat a korábban felfedezett mutációkkal, egyben attól tartanak, hogy a vírus hatékonyabban képes elkerülni a szervezet által termelt semlegesítő antitesteket.

A dél-afrikai variánssal való hasonlóságok nyomán a tudósok azt feltételezik, hogy egyes vakcinák hatása is tompulhat a most felfedezett mutációval szemben, bár egyelőre még további tesztelésekre van szükség. Jonathan Stoye, a Francis Crick Intézet vezető kutatója szerint ugyanakkor reményre ad okot, hogy mivel több vírusvariáns hasonló módosulatokkal rendelkezik, a vakcinák ezeknek megfelelően történő célzott módosítása egyidejűleg lehet eredményes velük szemben.

Lucy van Dorp, a londoni University College Genetikai Intézetének kutatója kulcsfontosságúnak nevezte az új variánsok gyors felismerését.